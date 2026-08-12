Cameroun: Presse achetée - Effoudou vise 3 directeurs de publication

Le capitaine Effoudou accuse Ferdinand Ngoh Ngoh d'être le propriétaire occulte d'Info TV et dénonce des directeurs de publication achetés. Valère Bessala muselé ?

Des « sommes astronomiques » versées à trois directeurs de publication, une chaîne de télévision qui appartiendrait au secrétaire général de la présidence, un politologue muselé en direct : les révélations du capitaine Effoudou dessinent un système de captation médiatique au service du pouvoir.

Le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi, ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, accuse publiquement le ministre d'État Ferdinand Ngoh Ngoh d'être le propriétaire occulte de la chaîne de télévision Info TV, et dénonce un système de corruption visant plusieurs directeurs de publication camerounais. Dans un avertissement direct lancé à Dieudonné Mveng, Jacques Blaise Mvié et Paul Ngouaré Kindji, l'officier en exil promet de « démasquer » leurs « manigances » et affirme que le politologue Valère Bessala a été « muselé » sur Info TV pour ne pas heurter les intérêts des vrais propriétaires de la chaîne.

Un ex-officier au passé explosif

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Le capitaine Kenneth Romuald Effoudou Awussi n'est pas un inconnu. Ancien chef du bureau de renseignement de l'État-major particulier du président Paul Biya, il a eu accès à des informations ultra-sensibles pendant des années. Radié des cadres de l'armée en mars 2024 pour « désertion en temps de paix », il est en exil en Europe depuis près de trois ans et fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour escroquerie émis le 10 mars 2024.

Depuis la fin juillet 2026, il multiplie les déclarations choc, visant notamment Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence depuis 2011, qu'il accuse d'être le commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo et d'avoir préparé un putsch. Ses révélations secouent Yaoundé.

L'accusation choc : « Info TV appartient à Ferdinand Ngoh Ngoh »

C'est sur le plateau de l'émission de Morgan Palmer que le capitaine Effoudou a lâché la bombe. Après avoir visé trois directeurs de publication, il s'est attaqué à la chaîne Info TV :

« Quant à la chaîne Info TV, sachez qu'elle a été créée spécialement pour faire concurrence à Vision 4 et qu'elle est la propriété directe de Ferdinand Ngoh Ngoh et de Philippe Barga Mboa. »

Une affirmation qui, si elle se vérifiait, bouleverserait le paysage médiatique camerounais. Info TV a été lancée en 2018 par Dieudonné Mveng, PDG du groupe La Météo, qui en est le propriétaire officiel. La chaîne s'est rapidement imposée comme l'une des plus regardées du pays, se classant dans le top 3 des chaînes africaines selon des statistiques de Canal+.

Effoudou ne s'arrête pas là. Il affirme que la chaîne a été créée « spécialement pour faire concurrence à Vision 4 » une référence à la chaîne du célèbre homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, actuellement en détention dans l'affaire Martinez Zogo.

Trois directeurs de publication dans le viseur

Avant de viser Info TV, le capitaine Effoudou a lancé un avertissement sans équivoque à trois figures du paysage médiatique camerounais :

« Je lance un avertissement direct à plusieurs directeurs de publication au Cameroun, notamment monsieur Dieudonné Mveng, monsieur Jacques Blaise Mvié et monsieur Paul Ngouaré Kindji. Je connais très bien vos petites manigances, je sais exactement pour qui vous roulez et les sommes astronomiques que vous percevez auprès de ces personnalités. »

Dieudonné Mveng

PDG du groupe La Météo et propriétaire officiel d'Info TV. Ancien journaliste de la CRTV, il a construit un petit empire médiatique incluant l'hebdomadaire La Météo, le quotidien InfoMatin et la chaîne Info TV. En septembre 2025, il a annoncé la mise en vente de la chaîne.

Jacques Blaise Mvié

Directeur de publication de l'hebdomadaire La Nouvelle presse. Figure connue du journalisme camerounais, il a été arrêté en 2008 et a reçu des menaces de mort. Il affirme être la cible d'une traque orchestrée par des proches du pouvoir. Il est également cité dans l'affaire Martinez Zogo.

Paul Ngouaré Kindji

Directeur de publication de Réalités Plus. Il a récemment présenté des excuses publiques à un universitaire et a reçu deux plaintes en moins de deux mois pour désinformation.

Le système de captation médiatique : une pratique bien documentée

Les accusations du capitaine Effoudou s'inscrivent dans un contexte plus large de contrôle des médias par le pouvoir au Cameroun. La presse privée, théoriquement indépendante, est régulièrement accusée de servir d'instrument de propagande aux clans politiques.

Le cas le plus emblématique reste celui de Jean-Pierre Amougou Belinga, propriétaire de Vision 4, aujourd'hui en détention provisoire dans l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Ses liens avec le pouvoir étaient bien connus.

Les trois directeurs de publication visés par Effoudou n'ont, à ce jour, pas répondu publiquement à ses accusations. Dieudonné Mveng, contacté par plusieurs médias, n'a pas fait de déclaration officielle.

Les limites de l'accusation : entre révélation et suspicion

Il convient de souligner que les accusations du capitaine Effoudou, aussi spectaculaires soient-elles, reposent pour l'instant sur sa seule parole. L'officier en exil, qui affirme détenir des preuves, n'a pas encore produit de documents permettant de corroborer ses dires.

Plusieurs éléments invitent à la prudence :

Info TV est officiellement la propriété de Dieudonné Mveng, qui en est le fondateur et le PDG.

Aucune preuve documentée de l'implication de Ferdinand Ngoh Ngoh dans la propriété de la chaîne n'a été rendue publique.

La question qui divise : la presse camerounaise est-elle une propagande ?

Les déclarations du capitaine Effoudou relancent un débat récurrent au Cameroun : la presse privée est-elle devenue un simple instrument de propagande aux mains de clans politiques ?

Les arguments en faveur de cette thèse sont nombreux :

La concentration des médias entre les mains de proches du pouvoir

Les pressions exercées sur les journalistes critiques

L'autocensure généralisée dans les rédactions

Les « sommes astronomiques » évoquées par Effoudou

Mais d'autres voix s'élèvent pour nuancer ce tableau. De nombreux médias camerounais continuent d'exercer un journalisme d'investigation, parfois au péril de leur sécurité. L'assassinat de Martinez Zogo en est la preuve la plus tragique.

Une affaire qui ne fait que commencer

Les révélations du capitaine Effoudou sur le contrôle occulte des médias camerounais ajoutent une dimension nouvelle à une affaire déjà explosive. En visant directement trois directeurs de publication et en mettant en cause le secrétaire général de la présidence, l'ancien officier du renseignement ouvre un front médiatique qui pourrait avoir des conséquences majeures.

Reste à savoir si des preuves seront apportées à l'appui de ces accusations. Et si les médias camerounais, si souvent accusés de servir le pouvoir, sauront enquêter sur eux-mêmes.

Une chose est sûre : l'affaire Effoudou, déjà marquée par des accusations de putsch, d'assassinat et de corruption, prend désormais une dimension médiatique qui pourrait redéfinir les rapports entre pouvoir et presse au Cameroun.