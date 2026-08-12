Ile Maurice: La «National Task Force» mobilisée malgré les contraintes budgétaires

Présidée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, la National Task Force s'est réunie ce mercredi 12 août pour faire le point sur les préparatifs du pèlerinage du Père Laval, de Ganesh Chaturthi et du Shri Venkateshwara Pooja. Le Premier ministre a rappelé que Maurice est le seul pays au monde à disposer d'une telle structure pour encadrer les célébrations religieuses.

Malgré les contraintes budgétaires, Rs 124,4 millions ont été inscrites au Budget 2026-2027 pour soutenir les organismes religieux. Cet engagement, selon lui, traduit la volonté du gouvernement de préserver la diversité culturelle et religieuse, et de promouvoir les valeurs de tolérance et de vivre-ensemble. «Nou enn sel nasion», a souligné Navin Ramgoolam, en appelant à la coopération de tous.

La réunion a permis d'évaluer les travaux réalisés et ceux restant à compléter : nettoyage des sites, installation de marquises, de podiums, de chaises et de toilettes mobiles, approvisionnement en eau, éclairage, transport public, sécurité policière et mesures sanitaires. Les membres de la Task Force ont assuré qu'ils feraient leur maximum pour répondre aux besoins, malgré les contraintes budgétaires, et les difficultés liées à l'approvisionnement en eau et en électricité.

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Les représentants des associations socioculturelles ont salué la promptitude du gouvernement et ont fait part de leurs propositions pour améliorer le déroulement des célébrations ainsi que la sécurité et le confort des fidèles.

La réunion a regroupé les collectivités locales, la police, les services d'incendie, la Central Water Authority, le Central Electricity Board, les organismes responsables du transport public et les autres services concernés. Aux côtés du Premier ministre étaient présents la Deputy Prime Minister, Arianne Navarre-Marie, ainsi que les ministres Rajesh Bhagwan, Ajay Gunness, Anil Bachoo, Richard Duval, Patrick Assirvaden, Osman Mahomed, Deven Nagalingum, Ranjiv Woochit, Raj Pentiah et Mahen Gondeea.