Ile Maurice: Dernière ligne droite avant la rentrée - Rodrigues, La Réunion et Cape Town ont la cote

Encore quelques jours avant le retour sur les bancs de l'école, prévu le 17 août pour le troisième trimestre. Alors que les enfants et les adolescents profitent de leur ultime semaine de vacances, certains parents ont choisi de prolonger la pause en famille, parfois au-delà des frontières, malgré la hausse du coût des billets d'avion. Et pour ces quelques jours d'évasion, ce sont surtout les destinations proches qui ont la cote : Rodrigues, La Réunion et Cape Town figurent parmi les plus prisées.

À Rodrigues, les places se font déjà rares. Alexandra Percheron, directrice de Skylea Travel Ltd, constate une forte demande pour l'île aux paysages authentiques. «Les places sur Rodrigues viennent à manquer», soulignet-elle. Une situation qui, selon elle, se répète à chaque période de vacances scolaires. Beaucoup de voyageurs attendent en effet la dernière minute avant de se décider. «Certains ont déjà réservé leur billet avant. Dommage pour les retardataires. C'est un peu la même histoire chaque année», explique-t-elle.

D'autant que les parents connaissent généralement longtemps à l'avance les dates des vacances scolaires. Le constat est toutefois clair : la hausse des tarifs aériens ne semble pas avoir refroidi l'envie de voyager. Les demandes affluent également pour La Réunion et l'Afrique du Sud, notamment Cape Town. La Thaïlande figure aussi parmi les destinations recherchées.

Pour Alexandra Percheron, cette préférence pour des destinations relativement proches pourrait notamment s'expliquer par le contexte international, marqué par les tensions persistantes au Moyen-Orient. Les voyageurs semblent ainsi privilégier des destinations jugées plus accessibles ou proches de Maurice.

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Même constat chez Atom Travel. Caroline Chen, directrice commerciale, cite sans hésiter Rodrigues, La Réunion et Cape Town parmi les destinations les plus demandées durant cette période. «Il y a aussi une demande pour la Turquie, la Malaisie et pour les différentes croisières», précise-t-elle.

Les familles sont particulièrement nombreuses à profiter de cette dernière semaine de congé pour voyager. Pour elles, le choix de la destination reste largement dicté par le coût. Mais derrière cette recherche du meilleur rapport qualité-prix se cache surtout une volonté : sortir du quotidien et profiter d'un dernier moment de détente avant la reprise. «L'objectif demeure qu'ils veulent bouger et évacuer le stress de ces derniers jours», observe Caroline Chen.

Après le 17 août, les agences s'attendent cependant à retrouver une période plus calme, avant la prochaine vague de déplacements liée aux festivités et aux congés à venir.

Maurice attire toujours

Pendant que les Mauriciens prennent eux-mêmes le chemin des vacances, Maurice continue parallèlement d'accueillir des visiteurs étrangers. Entre janvier et le 15 juillet 2026, l'île a enregistré 736 026 arrivées touristiques, soit une progression de 1,9 % par rapport à la même période de l'année précédente. Une croissance notamment soutenue par le marché européen, qui demeure le principal bassin touristique de Maurice. La France conserve, elle, sa position de premier marché émetteur.

Entre départs et arrivées, le secteur touristique reste donc animé. Pour les familles mauriciennes, il ne reste désormais que quelques jours pour profiter pleinement de cette parenthèse avant que sonne l'heure de la rentrée.