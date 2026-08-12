Ile Maurice: Quatre policiers dans le viseur, la FCC remonte le fil de la saisie

Ce qui devait être une perquisition policière à Vallée-des-Prêtres, le 30 mars 2024, est désormais au coeur d'une enquête qui prend une ampleur croissante. Après l'ex-assistant commissaire de police, Rajcoomar Seewoo, et l'inspecteur Ranjeet Deoojee, deux autres membres de l'équipe de la Special Intelligence Cell (SIC) de la Special Support Unit (SSU) ont été arrêtés. Et la Financial Crimes Commission (FCC) n'exclut visiblement pas de nouvelles interpellations.

Le sergent Ramkrishsingh Nadrame et le Police Constable Rishi Gounowry, tous deux âgés de 47 ans, ont comparu ce mercredi 12 août devant la cour de district de Port-Louis. La magistrate Ameerah Dhunnoo a ordonné leur maintien en détention policière, la FCC, représentée par l'inspecteur Sivanenden Thandrayen, s'étant opposée à leur remise en liberté à ce stade. Nandrame retournera en cour ce vendredi, alors que Gounowry y sera présenté le 19 août.

Les deux policiers sont provisoirement poursuivis sous la section 7 de la Prevention of Corruption Act pour public official using his office for gratification. Ils avaient été arrêtés hier par la FCC après leur interrogatoire under warning.

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Leur rôle est désormais examiné dans le cadre de la perquisition au cours de laquelle une importante somme d'argent avait été découverte au domicile d'un habitant de Vallée-des-Prêtres. Les enquêteurs s'intéressent particulièrement à la manière dont les fonds ont été saisis, placés sous scellés, transportés puis conservés aux Casernes centrales. C'est autour de cette chaîne de garde de l'argent que la FCC tente de déterminer si des irrégularités ont été commises et si certains policiers auraient tiré un avantage personnel de leurs fonctions.

Cette enquête avait déjà conduit, le 4 août, à l'arrestation de Rajcoomar Seewoo, 54 ans, et de Ranjeet Deoojee, 46 ans. Tous deux, eux aussi issus de la SIC de la SSU, font l'objet d'une accusation provisoire similaire.

Le dossier pourrait encore s'élargir. Mardi, lors de l'audience consacrée aux demandes de remise en liberté de Seewoo et Deoojee, le Senior Investigator, Chen Tse King, avait indiqué que la FCC avait identifié au moins six autres suspects potentiels. Le même jour, Nadrame et Gounowry étaient arrêtés.

Seewoo, qui avait signé le mandat autorisant la perquisition, affirme ne pas avoir été présent lors de l'opération. Il a obtenu la liberté sous caution mardi, la FCC ne s'opposant plus à sa remise en liberté. Deoojee, lui, demeure en détention, la FCC ayant demandé davantage de temps pour compléter son enquête.

Pour Seewoo, cette affaire s'ajoute au dossier reward money. Arrêté en août 2025, il y avait été provisoirement inculpé de blanchiment d'argent après que plus de Rs 34 millions auraient été retracées sur son compte bancaire, des fonds censés revenir à des informateurs de la police.