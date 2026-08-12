Afrique: CAN féminine 2026 - L'Algérie et le Maroc filent en demi-finales et se qualifient au Mondial 2027

En ouverture des quarts de finale de la CAN féminine 2026, l'Algérie a renversé une Côte d'Ivoire réduite à 10 (1-2), tandis que le Maroc, devant son public, a éliminé l'Afrique du Sud (2-1). En plus de se qualifier pour les demi-finales, l'Algérie et le Maroc décrochent leur billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud devront passer par un barrage intercontinental.

La Côte d'Ivoire et l'Algérie ont ouvert le bal de ces quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine, et c'est l'Algérie qui a réussi à obtenir son billet pour le dernier carré et la Coupe du monde au Brésil. Le match a commencé difficilement des deux côtés, avec beaucoup d'imprécisions techniques dans le premier quart d'heure qui ont empêché les joueuses de progresser dans le camp adverse.

L'Algérienne Morgane Ikene est sortie à la 20e minute, sur civière, suite à un mauvais coup reçu à la malléole. Après cet événement, ce sont clairement les Éléphantes qui ont mis la main sur le match. Au point d'ouvrir virtuellement le score une première fois grâce à Safi N'Sira Ouedraogo, qui, après une incroyable percée sur l'aile gauche, a trouvé le chemin des filets dans un angle fermé. L'arbitre n'a cependant pas tardé à signaler le hors-jeu au début de l'action.

Les Ivoiriennes n'ont pas eu beaucoup à attendre avant de réellement ouvrir le score. C'est encore de Ouedraogo qu'est parti la deuxième grosse occasion des Éléphantes, puisque c'est elle qui a déposé Belkhiter dans la surface avant de servir en retrait Konan au second poteau (30'). Il s'agit de la quatrième passe décisive de la joueuse de 18 ans.

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Un carton rouge et le match s'emballe

Le match a totalement changé de physionomie à la 41e minute. Ouedrago, qui était clairement la meilleure joueuse ivoirienne depuis le début du match, a écopé d'un carton rouge après un coup involontaire au visage de la gardienne algérienne. Un fait de match qui, sans surprise, a redonné du courage à une équipe d'Algérie qui n'avait pas du tout existé jusqu'alors.

Au retour des vestiaires, le collectif de Farid Benstiti a profité de son avantage numérique pour garder le pied sur le ballon, mais n'a pas réussi à se montrer dangereux et s'est même exposé aux contres des Éléphantes. En l'espace de cinq minutes, les supporters des deux équipes sont passés par toutes les émotions. D'abord, il a fallu attendre la 59e minute pour que Ines Khiri vienne égaliser, en trompant la gardienne adverse sur une frappe flottante lointaine, qui aurait pu s'apparenter à un centre dans un premier temps.

Les Ivoiriennes auraient pu revenir au score presque immédiatement après avoir obtenu un penalty, mais la frappe d'Elloh a heurté le poteau (62'). Et nouveau coup de massue pour la Côte d'Ivoire, Amira Ould Braham a donné l'avantage à l'Algérie sur une frappe lointaine (64'). Après ça, les Éléphantes ont tenté, en vain, de revenir au score. Cette équipe ivoirienne qui avait dominé durant la première mi-temps pourra se mordre les doigts, et devra attendre de jouer les barrages intercontinentaux pour se qualifier à la Coupe du monde. L'Algérie, de son côté, affrontera en demi-finale le gagnant du match opposant le Malawi et le Ghana.

La Maroc prend sa revanche sur l'Afrique du Sud

Le deuxième match de la soirée, qui opposait le Maroc à l'Afrique du Sud, a commencé de la même manière que le précédent : avec deux équipes qui ont eu des difficultés à mettre leur jeu en place, et des joueuses qui ont eu du mal techniquement. C'est tout de même le Maroc, qui, devant son public à Rabat, arrivait le mieux à se projeter dans la surface adverse. Les Lionnes de l'Atlas ont cependant bien été contenues par la défense des Banyana Banyana.

Après une demi-heure sans réelle action dangereuse des deux côtés et sans le moindre tir cadré, Sakina Ouzraoui a réussi à lober la gardienne sud-africaine sur une reprise de volée (31'), très bien servie par le centre d'El Haj. En tête au score, les Marocaines sont celles qui ont continué à essayer d'attaquer jusqu'à la mi-temps, tandis que les Sud-Africaines n'ont pas réussi à concrétiser leurs maigres situations de jeu, et notamment leurs contres.

Au retour des vestiaires, il n'a pas fallu attendre très longtemps avant de voir un peu d'animation. La Marocaine Ghizlane Chebbak est taclée dans la surface par Cesane, offrant un penalty aux Lionnes brillamment converti par la latérale Hanane Ait El Haj, qui inscrit son premier but dans la compétition (52').

S'en sont suivies quinze minutes sans grand danger des deux côtés jusqu'à la 67e minute où Kgatlana, bien lancée en profondeur, a décoché la première frappe cadrée des Banyana Banyana et a réduit l'écart. Signalée hors-jeu dans un premier temps, la VAR a finalement confirmé la réduction du score. Il s'agit du premier but encaissé par le Maroc dans cette compétition.

L'Afrique du Sud a failli égaliser dans la foulée, à la 72e minute, grâce à une frappe contrée par la défense marocaine mais bien claquée par Er-Rmichi. Jusqu'à la fin du match, aucune des deux équipes n'a su se montrer incisive, les défenses respectives ayant bloqué toutes les tentatives. C'est donc finalement le Maroc qui l'a emporté, prenant sa revanche de la finale de la CAN 2022, et qui affrontera l'équipe gagnante du quart de finale opposant le Cameroun et le Nigeria.