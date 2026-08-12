Comores: Après les résultats du baccalauréat, les enseignants s'inquiètent des disparités grandissantes

9 Août 2026
Radio France Internationale
Par Abdallah Mzembaba

Aux Comores, les résultats du baccalauréat 2026 progressent, mais restent désormais marqués par de fortes disparités entre les îles. Au premier groupe du bac 2026, le taux d'admis atteint 46 % à Mohéli, 37 % en Grande Comore et seulement 25 % à Anjouan. Niveau des élèves, conditions d'apprentissage, encadrement : les enseignants et les syndicats pointent plusieurs facteurs pour expliquer ces résultats.

Le secteur s'inquiète des difficultés persistantes dans le système éducatif, avec notamment des élèves qui avancent dans leur scolarité malgré des acquis insuffisants. Pour Attoumani Ali Dia, secrétaire régional du Syndicat des enseignants comoriens, le problème commence bien avant la classe de terminale : « Il y a le niveau des élèves qui reste bas. Il fallait savoir cela parce que certains élèves peuvent monter alors qu'ils n'ont pas le niveau, et donc tout cela cause d'énormes problèmes. Les élèves qui doivent redoubler les classes se trouvent en classe supérieure. »

Pour mieux encadrer l'évaluation et le passage des élèves en classe supérieure, le ministère a instauré un bulletin unique.

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Cependant, pour Moussa Mfoungoulie, professeur de philosophie, une autre difficulté pèse sur les apprentissages : « Nous constatons aujourd'hui que, du collège jusqu'en terminale, nous avons des élèves qui n'arrivent pas à s'exprimer en français, à écrire en français. Donc ce sont des lacunes qui sont essentiellement d'ordre d'expression française, de rédaction française. Les enfants, au lieu de faire des exercices, au lieu de lire, ils passent leur temps au téléphone. »

Des difficultés déjà rencontrées au coeur des Assises nationales sur l'Éducation organisées en 2025. L'État avait notamment fixé, comme indicateur, un taux de 50 % de réussite aux examens du BEPC, de l'entrée en 6ème et du baccalauréat. Ce seuil est loin d'être atteint. Pour rappel, le taux de réussite au bac pour 2025 était de 45,3 %.

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