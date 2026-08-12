Afrique de l'Ouest et du Centre - Le choléra gagne du terrain

Le choléra se propage rapidement en Afrique de l'Ouest et du Centre, où des flambées touchent désormais six pays et exposent des millions d'enfants à un risque croissant, alerte l'UNICEF. Les pluies saisonnières, les inondations, les déplacements de population et la transmission transfrontalière accélèrent la propagation de cette maladie pourtant évitable.

La République démocratique du Congo (RDC), la République du Congo, le Nigéria, le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine sont confrontés à des flambées actives. Les enfants représentent une part importante des cas. En République centrafricaine, les moins de 10 ans comptent pour 44 % des cas signalés. Au Tchad, près des deux tiers des infections concernent des enfants de moins de 15 ans. Au Cameroun, l'âge médian des patients n'est que de 10 ans, souligne l'UNICEF dans un communiqué de presse.

Le Nigéria connaît actuellement la plus importante flambée de la région, avec plus de 50.000 cas cumulés et 338 décès signalés depuis le 1er janvier 2026. La flambée est particulièrement importante dans l'État de Borno. En RDC, plus de 30.400 cas et près de 700 décès ont été recensés, soit le bilan le plus lourd parmi les pays touchés.

Deux corridors de transmission

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La propagation se concentre notamment le long de deux grands corridors. Dans le bassin du lac Tchad, la même souche de Vibrio cholerae O1 Ogawa circule au Tchad, au Cameroun et au Nigéria. Dans le bassin du fleuve Congo, les épidémies touchent la RDC, la République du Congo et la Centrafrique.

Dans ces deux zones, les inondations saisonnières augmentent fortement le risque de transmission en contaminant les sources d'eau, en endommageant les infrastructures sanitaires et en compliquant l'accès aux communautés vulnérables.

« Cette flambée n'est plus confinée aux frontières. Elle se déplace le long des fleuves, des routes commerciales et des mouvements de population, mettant des millions d'enfants en danger », a déclaré Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

« Nous savons comment arrêter le choléra », a-t-il ajouté, appelant à davantage d'urgence, d'investissements et de solidarité régionale pour empêcher que davantage d'enfants ne meurent d'une maladie évitable.

15 millions de dollars supplémentaires

Avec les autorités nationales et locales, l'UNICEF et ses partenaires renforcent l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la surveillance des maladies, l'approvisionnement en matériel médical et les campagnes de vaccination orale contre le choléra.

L'agence travaille également avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et les pays de la région pour améliorer la coordination transfrontalière le long des principaux axes de transmission.

Mais l'UNICEF souligne que ces efforts doivent s'accompagner d'investissements durables dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène afin de prévenir de nouvelles flambées.

L'agence appelle ainsi à mobiliser 15 millions de dollars supplémentaires au cours des six prochains mois pour intensifier les opérations d'urgence et protéger les enfants les plus exposés.