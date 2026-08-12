Soudan: Le pape appelle à l'ouverture de couloirs humanitaires au pays

Après la prière de l'Angélus ce dimanche 9 août au Vatican, le souverain pontife a lancé un appel devant les fidèles pour que la guerre civile qui déchire le pays trouve une issue positive, exhortant la communauté internationale à peser pour mettre un terme au conflit meurtrier.

C'est en anglais, preuve de l'importance qu'il veut donner à son appel, que Léon XIV a partagé sa préoccupation face à la guerre qui continue de ravager le Soudan, citant en particulier la ville d'El Obeid, au Nord-Kordofan, où les combats meurtriers depuis plusieurs semaines mettent en péril le sort de nombreux civils.

Le pape a aussi demandé aux belligérants de protéger les populations civiles : « Tout en exprimant ma proximité spirituelle avec l'ensemble de la population de ce pays, je renouvelle mon appel aux autorités afin qu'elles garantissent des couloirs humanitaires pour la population civile. »

Le pape a confié aussi prier Dieu pour qu'il soutienne ceux qui souffrent et convertisse le coeur de « tous ceux qui sèment la violence ».

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Conflit aussi meurtrier qu'oublié, le Soudan aspire pourtant à la paix, et le chef de l'Église catholique a ainsi exhorté la communauté internationale à faire pression pour que cette guerre civile prenne fin : « J'exhorte la communauté internationale à soutenir les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat. »

En mai dernier, Léon XIV avait reçu au Vatican le Premier ministre soudanais, réaffirmant déjà devant lui l'urgence de trouver un cessez-le-feu. En début d'année, dans un discours aux ambassadeurs près du Saint-Siège, le pape américain avait déploré que la guerre au Soudan avait transformé le pays « en un vaste champ de bataille ».