Mali: Au moins 10 militaires tués dans l'attaque d'un camp de l'armée

9 Août 2026
Radio France Internationale

Au moins 10 militaires ont été tués lors d'une attaque dimanche 9 août contre un camp de l'armée dans la ville de San, dans le centre du Mali.

L'assaut a été revendiqué par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), affilié à Al-Qaïda. Dans son message, le groupe affirme avoir procédé à la « prise de contrôle totale d'une caserne de l'armée malienne dans la ville de San, dans la région de Ségou, ce matin ».

Dans un communiqué publié dimanche, l'armée malienne a pour sa part évoqué une simple « tentative d'attaque sur l'emprise FAMa de San ce dimanche 9 août 2026 à 05 H 30 ». L'état-major affirme qu'une « riposte vigoureuse des FAMa » a eu lieu et que « la tentative a été repoussée », assurant que « la situation est sous contrôle ».

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