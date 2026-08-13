Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lève 49,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement de son budget 2026, le Burkina Faso a adjugé ce mercredi 12 août 2026 la somme de 49,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 45 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 107,037 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 237,86 %.

Le montant des soumissions retenu est de 49,5 milliards de FCFA et celui rejeté à 57,537 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 46,25%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 4,13% pour les bons, 6,13% pour les obligations de 3 ans, 7,30% pour celles de 5 ans et 7,41% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé promet de rembourser le capital des bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 11 août 2027. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

L'émetteur s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 13 août 2029 pour celles de 3 ans, au 13 août 2031 pour celles de 5 ans et au 13 août 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.