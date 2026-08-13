Afrique: L'Éthiopie choisie pour accueillir le forum de l'Initiative africaine pour le leadership des maires

Addis Ababa — L'Éthiopie a été choisie pour accueillir le prochain Forum de leadership de l'Initiative africaine pour le leadership des maires (AMALI), qui se tiendra en octobre prochain à Addis-Abeba et à Bishoftu.

Cette annonce fait suite à des discussions de haut niveau entre Chaltu Sani, ministre éthiopienne de l'Urbanisme et des Infrastructures, et Jennifer Comalie, directrice exécutive de l'AMALI.

Les deux dirigeantes se sont rencontrées pour discuter de l'importance globale du forum, de son impact à long terme et de la pérennité de l'initiative.

La ministre Chaltu a souligné qu'au cours des quatre dernières années, l'initiative avait joué un rôle central dans le renforcement des capacités de leadership et la mise en oeuvre de changements transformateurs dans les villes éthiopiennes.

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Elle a précisé que cette initiative avait principalement contribué à renforcer le leadership des maires et à créer un héritage durable, à faire progresser la numérisation urbaine et la gestion des données, ainsi qu'à aider les villes à améliorer la mobilisation de leurs recettes locales et à renforcer leur autonomie.

La ministre a en outre indiqué que son ministère travaillait avec une détermination et un engagement sans faille pour garantir le succès du prochain forum.

Ce forum réunira des maires et des dirigeants municipaux de toute l'Afrique.

Addis-Abeba avait déjà accueilli la réunion AMALI sur le leadership municipal les 5 et 6 octobre 2023.

AMALI vise à accélérer la transformation des villes africaines en apportant un soutien sur mesure en matière de leadership, en favorisant l'apprentissage entre pairs et en renforçant la capacité des dirigeants municipaux à relever les défis urbains.