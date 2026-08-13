Ethiopie: Le dialogue national - Une voie historique vers la paix et le consensus national

L'Éthiopie s'apprête à vivre l'un des moments les plus décisifs de son histoire politique moderne. Après des décennies marquées par la polarisation politique, des conflits récurrents, des désaccords constitutionnels et des discours nationaux contradictoires, le pays se lance dans l'une de ses initiatives les plus ambitieuses visant à résoudre des questions politiques et sociales fondamentales par le dialogue plutôt que par la confrontation.

Le Dialogue national éthiopien actuellement en cours représente une tentative de créer une plateforme nationale où des citoyens issus de divers horizons politiques, ethniques, religieux et sociaux peuvent discuter ouvertement des enjeux qui ont façonné le paysage politique du pays et rechercher collectivement des solutions fondées sur le consensus, la compréhension mutuelle et l'engagement pacifique.

Au-delà d'un simple processus de consultation politique, le Dialogue national revêt une importance plus large pour l'avenir de l'Éthiopie. Il devrait offrir l'occasion de rétablir la confiance du public, de renforcer les institutions démocratiques, de promouvoir la réconciliation et d'instaurer une culture où les désaccords sont gérés par le dialogue, le compromis et les mécanismes constitutionnels plutôt que par le conflit.

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L'importance de ce processus réside non seulement dans les questions qu'il aborde, mais aussi dans l'approche qu'il met en place. Dans un pays où les désaccords politiques ont souvent entraîné instabilité et violence, le Dialogue national vise à créer un nouveau cadre permettant de résoudre les divergences grâce à une participation inclusive et à une responsabilité partagée.

Genèse

La Commission éthiopienne du dialogue national (ENDC) n'est pas apparue de nulle part. Une question se posait depuis longtemps dans l'ensemble de la population, que beaucoup qualifiaient de « consensus national ». Cependant, elle n'avait pas retenu l'attention avant le changement de gouvernement intervenu en 2018.

Conscient de ces revendications et d'autres enjeux cruciaux qui ont conduit les Éthiopiens au conflit, le gouvernement a décidé de permettre aux Éthiopiens de se réunir autour d'une table pour discuter des principaux défis nationaux et les résoudre une fois pour toutes. C'est ainsi que la Commission éthiopienne du dialogue national (ENDC) a été créée en vertu de la proclamation n° 1265/2021 en tant qu'institution fédérale indépendante et impartiale, responsable devant la Chambre des représentants des peuples.

La création de la Commission fait suite à des années d'incertitude politique, de conflits armés, de différends constitutionnels et de désaccords entre les acteurs politiques et les communautés sur des questions fondamentales liées à l'identité de l'Éthiopie, à son système de gouvernance, à son organisation fédérale, à l'interprétation de son histoire et au processus de construction de l'État.

Pendant des décennies, ces questions non résolues ont influencé la concurrence politique et contribué à des tensions récurrentes dans tout le pays. Différents groupes ont développé des points de vue divergents sur des questions telles que l'identité nationale, la représentation politique, les structures administratives et les relations entre le gouvernement fédéral et les États régionaux.

Conscient que ces questions complexes ne pouvaient être traitées de manière durable par la concurrence politique, des mesures de sécurité ou des réformes isolées, le Parlement éthiopien a créé la Commission du dialogue national afin de faciliter un débat national global visant à identifier des points communs et à forger un consensus.

La Commission fonctionne selon les principes d'inclusivité, de transparence, d'impartialité, de crédibilité, de respect mutuel, de démocratie, d'intérêt national, d'État de droit et de reconnaissance des traditions autochtones éthiopiennes en matière de résolution des conflits.

Son mandat consiste notamment à identifier les causes profondes des désaccords nationaux, à recueillir les propositions des citoyens, à organiser des consultations à différents niveaux administratifs, à faciliter les discussions entre les parties prenantes, à consigner les recommandations et à soutenir la mise en oeuvre des résultats convenus.

Processus de consultation et état d'avancement

L'une des caractéristiques déterminantes du Dialogue national éthiopien réside dans l'importance accordée à une large participation publique. Contrairement aux initiatives politiques qui, historiquement, se limitaient aux institutions gouvernementales ou aux élites politiques, ce processus a été conçu pour impliquer les communautés à travers tout le pays et offrir un espace d'expression à des voix diverses.

Le processus de collecte des thèmes à l'ordre du jour a touché les communautés, du niveau des woredas jusqu'aux instances régionales et fédérales, permettant ainsi aux citoyens d'identifier les enjeux qu'ils considèrent comme essentiels pour l'avenir de l'Éthiopie. Les Éthiopiens vivant à l'étranger ont également été associés au processus

grâce à des consultations de la diaspora visant à garantir que les points de vue provenant de l'extérieur du pays contribuent au débat national.

Le processus a cherché à impliquer un large éventail de groupes sociaux, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions religieuses, les associations de femmes et de jeunes, les groupes professionnels, les universités, les milieux d'affaires, les médias, les chefs traditionnels, les anciens, les personnes en situation de handicap et les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Pour soutenir ce vaste processus de consultation, la Commission a formé des milliers d'animateurs et de collaborateurs chargés d'organiser les discussions, de recueillir les préoccupations du public et d'accompagner la sélection des participants.

L'accent mis sur l'inclusion reflète la conviction que la crédibilité du Dialogue national dépend de la perception qu'ont les citoyens de différentes régions et de différents milieux sociaux que leurs préoccupations sont représentées. Une attention particulière a été accordée aux communautés qui, historiquement, ont peu participé à la prise de décision nationale, notamment les populations rurales, les communautés pastorales, les femmes, les jeunes et les groupes touchés par les conflits.

À l'issue de consultations approfondies menées dans tout le pays, le processus de dialogue national entre dans une phase décisive avec la tenue prévue de la Conférence du dialogue national. Cette conférence constitue le cadre central au sein duquel des représentants de différents secteurs de la société éthiopienne mèneront des discussions structurées sur les enjeux identifiés lors des consultations précédentes.

La conférence a réuni des milliers de participants représentant les États régionaux, les institutions fédérales, les organisations politiques, les groupes de la société civile, les institutions religieuses, les associations professionnelles, les jeunes, les femmes, les aînés et les membres de la diaspora éthiopienne.

L'ampleur de la participation reflète l'ambition de ce processus. Plutôt que d'être une simple négociation entre élites politiques, la conférence vise à devenir une plateforme nationale où des groupes divers peuvent délibérer sur les enjeux qui affectent l'avenir politique du pays.

Les participants discutent actuellement des grands enjeux nationaux, notamment la construction de l'État et l'identité nationale, les dispositions constitutionnelles et fédérales, l'État de droit et les droits de l'homme, la consolidation de la paix et la réconciliation, le développement socio-économique et la bonne gouvernance.

La structure de la conférence est conçue pour favoriser des discussions constructives plutôt qu'un simple débat politique. Les participants s'exprimeront au sein de petits groupes de discussion avant de passer à des séances plus larges où les idées et les recommandations pourront être synthétisées.

Cette approche vise à permettre aux participants d'examiner attentivement des questions complexes, d'identifier les points d'accord et de désaccord, et d'élaborer des recommandations fondées sur une délibération collective.

La Commission a indiqué que les recommandations issues de la conférence feront l'objet d'un examen approfondi avant d'être intégrées à son rapport final. Ces recommandations pourraient servir de lignes directrices pour de futures réformes politiques, des mesures législatives et d'éventuels ajustements constitutionnels.

Une caractéristique importante de ce processus est le principe selon lequel tous les participants s'exprimeront sur un pied d'égalité. Les responsables gouvernementaux, les représentants politiques, les universitaires, les officiers militaires, les chefs religieux, les personnalités du monde des affaires, les anciens traditionnels et les citoyens ordinaires sont appelés à participer sans privilège institutionnel.

Cette approche vise à encourager une discussion ouverte et à créer un environnement où différentes perspectives peuvent s'exprimer librement.

Aborder les questions nationales cruciales

Au coeur du Dialogue national se trouvent certaines des questions les plus complexes et les plus anciennes de l'Éthiopie. L'histoire, l'identité, la structure politique et le système de gouvernance du pays ont été interprétés différemment par divers groupes. Ces points de vue divergents ont façonné les mouvements politiques et contribué à des tensions autour de questions telles que le fédéralisme, l'identité nationale, la répartition des ressources et la représentation.

Le Dialogue national offre l'occasion d'aborder ces questions par le biais d'une discussion pacifique plutôt que par une confrontation politique. Les participants sont invités à examiner les questions liées à la réforme constitutionnelle, à la gouvernance démocratique, aux systèmes électoraux, à la responsabilité des institutions, à la protection des droits et aux mécanismes de résolution pacifique des différends.

L'objectif du dialogue n'est pas nécessairement d'éliminer tous les désaccords, car les divergences sont naturelles dans une société diversifiée. Il s'agit plutôt d'établir un cadre commun permettant de gérer ces désaccords par le biais d'institutions démocratiques et de processus pacifiques.

Consolidation de la paix par la réconciliation nationale

La consolidation de la paix reste l'un des principaux espoirs suscités par le Dialogue national. Des années de conflit ont entraîné des pertes humaines, des déplacements de population, des perturbations économiques et de profondes divisions sociales dans différentes régions d'Éthiopie. Ces expériences ont mis en évidence la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant de répondre aux griefs, de rétablir la confiance et de promouvoir la réconciliation entre les communautés.

Le Dialogue national pourrait contribuer à la paix en offrant aux groupes ayant des expériences et des points de vue différents la possibilité de dialoguer directement et de rechercher un terrain d'entente.

Ce processus devrait également venir compléter les efforts de justice transitionnelle en favorisant les discussions sur la responsabilité, la recherche de la vérité, la réconciliation, les réparations, la réforme institutionnelle et l'apaisement national. Un dialogue fructueux pourrait contribuer à réduire la polarisation politique en encourageant les groupes rivaux à rechercher des solutions par la négociation et l'engagement démocratique plutôt que par la violence.

Renforcer la démocratie

Une autre attente majeure du Dialogue national est le renforcement des institutions démocratiques éthiopiennes. La démocratie ne repose pas seulement sur les élections, mais aussi sur la capacité des institutions à gérer les désaccords, à protéger les droits et à garantir la confiance des citoyens dans le système politique.

Si le dialogue débouche sur des recommandations largement acceptées, il pourrait contribuer à renforcer les institutions, à améliorer la responsabilité et à accroître la confiance du public dans les structures gouvernementales. Ce processus pourrait également soutenir les efforts visant à renforcer des institutions telles que le pouvoir judiciaire, les organes électoraux et les forces de l'ordre, qui jouent un rôle essentiel pour garantir la stabilité politique et protéger les droits des citoyens. Grâce à une participation inclusive et à la recherche d'un consensus, le Dialogue national a le potentiel de créer les conditions d'une compétition politique plus pacifique et d'une gouvernance démocratique plus solide.

Des opportunités économiques grâce à la stabilité politique

La stabilité politique reste l'un des piliers essentiels de la transformation économique de l'Éthiopie. Si le Dialogue national parvient à réduire les incertitudes et à consolider la paix, il pourrait renforcer la confiance des investisseurs, stimuler l'activité économique et créer des conditions plus favorables à la reconstruction et au développement dans les zones touchées par les conflits.

Les ressources auparavant consacrées à la gestion des conflits pourraient de plus en plus soutenir les priorités nationales telles que l'éducation, les soins de santé, le développement des infrastructures, la modernisation agricole, la croissance industrielle et la création d'emplois.

Un environnement politique plus stable renforcerait la capacité de l'Éthiopie à attirer les investissements, à développer ses échanges commerciaux et à consolider sa position parmi les principales économies émergentes d'Afrique. L'expérience montre que la paix et le développement sont étroitement liés. Un progrès économique durable nécessite une stabilité politique, des institutions solides et la confiance du public.

Importance régionale et continentale

L'importance du dialogue national éthiopien dépasse les frontières du pays. En tant que centre diplomatique de l'Afrique et siège de grandes institutions continentales, l'Éthiopie joue un rôle significatif dans la paix, la sécurité et la coopération économique régionales.

Une Éthiopie plus pacifique et plus stable contribuerait à une stabilité plus large dans la Corne de l'Afrique en soutenant le commerce régional, la connectivité des infrastructures, la gestion des migrations et la coopération diplomatique. Ce processus pourrait également fournir des enseignements précieux à d'autres pays africains confrontés à des divisions politiques, à des différends constitutionnels et à des défis post-conflit.

En cas de succès, l'expérience de l'Éthiopie pourrait démontrer le potentiel des processus de dialogue menés sous l'égide nationale en tant qu'outils permettant de résoudre des défis politiques complexes et de renforcer les transitions démocratiques.

Un moment décisif pour l'Éthiopie

En résumé, le Dialogue national éthiopien représente l'un des efforts les plus complets déployés par le pays pour résoudre les désaccords politiques, constitutionnels et sociaux par le biais d'une consultation pacifique.

Son succès dépendra non seulement des discussions elles-mêmes, mais aussi de la capacité à traduire les recommandations en réformes concrètes et de la volonté des parties prenantes de mettre en oeuvre les résultats convenus.

Si un large consensus est atteint et que les réformes sont menées à bien, ce dialogue pourrait constituer un tournant historique pour l'Éthiopie, en créant des institutions plus solides, une réconciliation plus profonde et un environnement politique plus inclusif.

Pour l'Éthiopie, ce processus représente une occasion de dépasser les cycles de confrontation et d'instaurer une culture du dialogue, du compromis et de la responsabilité partagée.

Pour l'Afrique, il pourrait devenir un exemple important de la manière dont une consultation nationale inclusive peut contribuer à la paix, au renouveau démocratique et au développement durable.

En fin de compte, le Dialogue national ne vise pas seulement à résoudre les désaccords actuels. Il s'agit de déterminer si l'Éthiopie peut transformer sa diversité et ses différences en un fondement pour la coopération, la stabilité et un avenir national commun.