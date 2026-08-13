Afrique de l'Ouest: Coopération numérique - Le Burkina et le Nigeria renforcent leur connexion

Le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, a organisé une rencontre de travail avec le ministère nigérian des Communications, de l'Innovation et de l'Economie numérique, mercredi 12 août 2026 à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur le numérique, la connectivité régionale et l'intelligence artificielle.

Dans le cadre du renforcement de la coopération numérique entre le Burkina et le Nigeria, les ministres chargés de l'Economie numérique des deux pays oeuvrent pour l'atteinte des objectifs fixés. En effet, le ministre nigérian des Communications, de l'Innovation et de l'Économie numérique, Dr Bosun Tijani, accompagnée d'une délégation a eu une rencontre de travail avec la partie burkinabè, le mercredi 12 août 2026 à Ouagadougou.

Selon la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, cette séance de travail fait suite à leur engagement pris à la 7e session des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications, tenue à Abuja en juillet 2026. Un engagement commun selon lequel, ils devraient travailler à renforcer la collaboration entre les deux pays, notamment dans les domaines du numérique, de la connectivité régionale et de l'intelligence artificielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette visite nous permet de concrétiser notre conviction selon laquelle les pays africains ne pourront pas relever les défis du numérique isolément. Ils ont besoin de collaborer pour mutualiser non seulement leurs infrastructures, mais également leurs expertises afin de faire du numérique un véritable levier de développement socio-économique », a-t-elle dit. De ce fait, a indiqué Aminata Zerbo, les travaux ont porté sur quatre axes de collaboration notamment les infrastructures de connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle et les start-up sur lesquels reposent le développement d'une industrie numérique forte.

Selon elle, en matière d'infrastructure numérique, le Nigeria bénéficie d'un vaste projet de connectivité qui devra lui permettre de s'interconnecter avec ses voisins. « Le Burkina Faso peut rejoindre ce projet et bénéficier des avantages d'une telle connectivité au regard de tous les câbles sous-marins dont dispose le Nigeria. Nous espérons, à travers cette collaboration, acquérir de la capacité Internet à un prix compétitif et impacter les prix finaux aux usagers », a indiqué la ministre chargée de la transition digitale.

En termes de cybersécurité, elle a estimé que les deux équipes peuvent échanger leurs

expériences et surtout mettre en place des cadres de collaboration qui permettent de mieux préserver et protéger le cyberespace du Burkina. Aminata Zerbo a également soutenu que le Burkina peut s'inspirer de l'avance du Nigéria pour offrir des opportunités aux jeunes. Pour elle, cette session de travail a été riche et fructueuse et les équipes sont engagées à donner suite aux conclusions pour la signature d'un mémorandum pour la mise en oeuvre des projets arrêtés très prochainement.

Pour son collègue du Nigeria, Dr Bosun Tijani, cette séance de travail témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération numérique au profit de leurs populations respectives. Il a réaffirmé l'engagement du Nigeria à partager son expérience en vue d'aider à développer l'écosystème du numérique au Burkina Faso. « Nous avons d'énormes talents, notamment au niveau de la jeunesse et nous devons leur donner les outils adéquats pour pouvoir contribuer à la construction de l'Afrique que nous voulons », a-t-il insisté.