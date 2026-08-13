Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 août 2026

revue de presse

Le Maroc en alerte face au risque d'un nouvel afflux de migrants vers Ceuta

Les autorités marocaines ont annoncé mercredi des mesures visant à contrer un nouvel afflux de migrants vers le territoire espagnol de Ceuta.

Et pour cause, la circulation des publications en ligne affirme que le poste-frontière entre la ville marocaine de Fnideq et Ceuta, serait ouvert le 15 août, jour férié en Espagne.

Le ministre marocain de l’Intérieur promet d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces messages. Des personnes soupçonnées d’être liées à ces rumeurs ont été convoquées pour être interrogées. [Source Africanews]

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Mnangagwa : Etat de catastrophe nationale suite au drame de Kariba au Zimbabwe

Le président zimbabwéen a décrété l’état de catastrophe nationale après le chavirement d’un ferry sur le lac Kariba, qui a fait au moins 44 morts, et a ordonné une réforme des capacités de sécurité maritime du pays.

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a décrété l’état de catastrophe nationale à la suite du naufrage survenu sur le lac Kariba, qui a coûté la vie à au moins 44 personnes, selon un communiqué de la présidence.

Le chef de l’État zimbabwéen a exprimé sa « profonde tristesse » après ce drame, survenu lundi 11 août 2026, et a présenté, au nom du gouvernement et de la nation, ses condoléances aux familles endeuillées. [Source Apanews]

CAN féminine 2026 : Le Malawi, 153e au classement FIFA, en finale dès sa première participation

En battant l’Algérie 3-1, mercredi 12 août à Rabat, le Malawi s’est qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine. Les Scorchers disputent pourtant leur toute première CAN et occupaient, au début du tournoi, la 153e place du classement FIFA, soit le rang le plus bas parmi les seize sélections engagées.

Avant le départ pour le Maroc, le président de la Fédération malawite (FAM), Fleetwood Haiya, avait fixé comme objectif d’atteindre le dernier carré. Les quatre demi-finalistes de cette CAN décrochant directement leur billet pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, l’enjeu dépassait le seul cadre continental.

L’objectif a été rempli le 9 août avec une victoire 2-1 contre le Ghana. Trois jours plus tard, les Scorchers sont allées encore plus loin en éliminant l’Algérie, devenant les premières qualifiées pour la finale. [Source Afrik.com]

Zambie : Hakainde Hichilema favori, mais sous pression à l’heure du verdict des urnes

Les Zambiens votent ce jeudi 13 août pour élire leur président et leurs députés. Près de 9 millions d’électeurs sont appelés aux urnes. Cinq ans après l’alternance historique de 2021, Hakainde Hichilema part favori face à treize autres candidats. Mais coût de la vie, mobilisation des jeunes, recomposition de l’opposition et controverses sur les règles du jeu rendent le scrutin plus incertain qu’il n’y paraît.

« L’inflation a baissé, mais les prix restent élevés. » Nicole Beardsworth, professeure à l’université du Witwatersrand, en Afrique du Sud, et spécialiste de la politique zambienne, résume ainsi l’un des paradoxes de cette présidentielle : Hakainde Hichilema peut défendre un redressement macroéconomique réel, mais une partie des électeurs n’en ressent pas encore les effets dans son quotidien. [Source RFI]

Madagascar : Le nouveau dispositif d’importation des carburants inquiète le secteur pétrolier

À Madagascar, une décision de l’État sur l’organisation des importations pétrolières provoque l’inquiétude des principaux distributeurs. Le Groupement pétrolier de Madagascar (GPM) affirme que la réquisition des capacités de stockage du terminal de Toamasina empêche le déchargement d’un navire attendu le 12 août avec du gasoil, de l’essence sans plomb et du pétrole lampant.

Le 12 août devait constituer une opération habituelle d’approvisionnement du marché malgache. Le Groupement pétrolier de Madagascar (GPM) avait réservé une cargaison de gasoil, d’essence sans plomb et de pétrole lampant destinée aux besoins nationaux. Le calendrier a été bouleversé par l’arrivée annoncée, le même jour, d’un autre tanker affrété via une entité habilitée par l’État et transportant uniquement du gasoil.

Un décret pris le 4 août a parallèlement placé les capacités de stockage du terminal pétrolier de Toamasina sous réquisition. Conséquence avancée par le GPM : les volumes nécessaires à la réception de sa cargaison ne sont plus disponibles et le déchargement prévu devient impossible. [Source LSI Africa]

Le Burkina Faso lève 49,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

En vue d'assurer le financement de son budget 2026, le Burkina Faso a adjugé ce mercredi 12 août 2026 la somme de 49,5 milliards de FCFA sur le marché financier de l'UEMOA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

L'émetteur avait mis en adjudication la somme globale de 45 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 107,037 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 237,86 %.

Le montant des soumissions retenu est de 49,5 milliards de FCFA et celui rejeté à 57,537 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 46,25%. [Source Lejecos]

Le Mali appelle l’Afrique à conquérir son autonomie stratégique face aux technologies de guerre

Le Mali a plaidé mercredi à Kigali, capitale du Rwanda, pour une accélération de l’autonomie stratégique et technologique de l’Afrique, face à la transformation du paysage sécuritaire mondial marquée par l’essor de l’intelligence artificielle, des systèmes autonomes et des drones.

Intervenant à la 2ème Session de la Conférence internationale sur la sécurité en Afrique (ISCA), le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a placé la question de la souveraineté décisionnelle et technologique au cœur des réponses africaines aux nouvelles menaces sécuritaires.

Co-animateur du panel inaugural consacré à « l’évolution du paysage sécuritaire en Afrique : systèmes autonomes et nouveaux défis sécuritaires », le chef de la diplomatie malienne a estimé que l’expérience du Mali dans la lutte contre les groupes armés terroristes démontrait la nécessité pour les États africains de disposer d’une capacité autonome de décision et d’action dans la conduite de leurs missions régaliennes. [Source TRT Afrika]

L'Éthiopie choisie pour accueillir le forum de l'Initiative africaine pour le leadership des maires

L'Éthiopie a été choisie pour accueillir le prochain Forum de leadership de l'Initiative africaine pour le leadership des maires (AMALI), qui se tiendra en octobre prochain à Addis-Abeba et à Bishoftu.

Cette annonce fait suite à des discussions de haut niveau entre Chaltu Sani, ministre éthiopienne de l'Urbanisme et des Infrastructures, et Jennifer Comalie, directrice exécutive de l'AMALI.

Les deux dirigeantes se sont rencontrées pour discuter de l'importance globale du forum, de son impact à long terme et de la pérennité de l'initiative. [Source Ethiopian News Agency]

Coupe du Monde FIBA 2027 - Dakar Arena accueillera la quatrième fenêtre à partir du 27 août prochain (FSBB)

La quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de basketball 2027 se déroulera à Dakar Arena du 27 au 30 août 2026, a appris l'APS auprès de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Les Lions du basketball seront au "rendez-vous" pour défendre les couleurs nationales et poursuivre leur quête de qualification pour la coupe du monde de basketball FIBA 2027 prévue au Qatar du 27 août au 12 septembre.

Les protégés du sélectionneur Ngagne Desagana Diop ont réalisé un parcours sans faute avec trois succès en autant de sorties lors de la troisième fenêtre disputée du 2 au 5 juillet au Stadium Marius Ndiaye. Ils avaient battu les équipes de Madagascar, Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo (RDC). [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Gabon : Oligui Nguema dote Libreville de nouvelles infrastructures de santé

Après l’offensive d’envergure lancée sur le chantier des voiries urbaines, les autorités gabonaises braquent désormais leurs projecteurs sur le secteur de la santé publique. Ce 12 août 2026 le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé la remise d’un lot massif d’équipements de pointe au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL), couplée à l’inauguration de trois structures sanitaires modernes.

La cour du CHUL a servi de cadre à la remise officielle de cette dotation stratégique. L’établissement fait un bond technologique marquant en réceptionnant une toute nouvelle IRM, complétée par des équipements biomédicaux essentiels : défibrillateurs, seringues électriques, extracteurs d’oxygène, planchers de transfert patient et observateurs de veine. [Source GabonMediaTime]