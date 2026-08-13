Madagascar: Refonte électorale - La CENI mobilise les partis politiques et la société civile

« Tout le monde a une responsabilité, tous les acteurs de la vie nationale. » Le message de Thierry Rakotonarivo est clair. La réussite de la refonte de la liste électorale ne doit pas reposer sur la seule Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Les partis politiques, les organisations de la société civile et les autres acteurs sont appelés à s'impliquer davantage dans le processus. Le président de la Ceni l'a rappelé hier, dans ses bureaux à Ivandry.

« Nous encourageons et rappelons aux partis politiques, aux organisations de la société civile et aux différents secteurs qu'ils doivent participer à l'élaboration de la liste électorale », a-t-il déclaré. Leur rôle est notamment attendu dans la sensibilisation de la population. La tenue de la refonte doit être portée à la connaissance des citoyens, tout comme les démarches à effectuer pour pouvoir figurer sur la nouvelle liste.

Deux semaines après le début des inscriptions, la campagne de sensibilisation se poursuit. Sur le terrain, le recensement des électeurs est assuré par les Comités locaux de recensement des électeurs (CLRE), sous la responsabilité de l'institution électorale.

Mobilisation

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Toutefois, la qualité de la future liste ne dépendra pas uniquement du travail effectué dans les bureaux de recensement.

Une mobilisation plus large est ainsi recherchée. Les partis politiques sont appelés à informer leurs militants et leurs sympathisants, tandis que les organisations de la société civile sont invitées à relayer les informations auprès de la population.

À travers cette opération, près de quatorze millions d'électeurs sont visés. La refonte doit également permettre de corriger les irrégularités relevées dans l'ancienne liste, parmi lesquelles figurent des doublons et différentes incohérences.

L'ampleur de l'objectif pose toutefois la question des moyens mobilisés. Malgré l'augmentation du nombre d'électeurs recherchés, la méthodologie et les moyens matériels restent globalement similaires à ceux utilisés lors de la précédente refonte, en 2022. « Ce qui manque avant tout, c'est l'engagement et le courage des différents acteurs », estime Thierry Rakotonarivo. Pour le président de la commission, une liste électorale fiable ne pourra être obtenue sans une participation active au suivi et au contrôle de l'opération.

La Commission électorale tient également à rappeler une distinction souvent source de confusion: l'inscription sur la liste électorale et le recensement biométrique de la population sont deux opérations différentes. L'inscription électorale concerne les citoyens remplissant les conditions requises pour exercer leur droit de vote, tandis que le recensement biométrique répond à un objectif plus large d'identification de la population.