Afrique de l'Ouest: CEDEAO/En fin de mission - Oumar Alieu Touray fait ses adieux à Alassane Ouattara

Reçu le mercredi 12 août 2026 à la résidence du Chef de l'État, à Cocody, le président de la Commission de la Cedeao, Oumar Alieu Touray, en fin de mission, a fait ses adieux au Président de la République, Alassane Ouattara, à l'issue d'un entretien. Il lui a exprimé sa gratitude pour son soutien et ses conseils durant son mandat.

Le responsable de la Commission de la Cedeao a saisi cette occasion pour réitérer sa reconnaissance au Chef de l'État, au gouvernement ainsi qu'au peuple de Côte d'Ivoire pour leur soutien tout au long de son mandat. « Le but de mon séjour, c'est vraiment de faire mes adieux et d'exprimer mes remerciements au Président de la République, Alassane Ouattara, au gouvernement et aussi au peuple de Côte d'Ivoire pour leur engagement et leur soutien dont j'ai bénéficié pendant mon mandat », a expliqué Oumar Alieu Touray à la presse.

Revenant sur son mandat à la tête de la Commission de la Cedeao, il a souligné l'importance du soutien reçu du Président Ouattara et de ses pairs pour faire face aux différents défis auxquels l'organisation sous-régionale a été confrontée. « Je lui ai exprimé mes remerciements pour le soutien continu qu'il m'a offert pendant mon mandat », a-t-il déclaré, saluant également les orientations et les conseils du Chef de l'État.

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Les échanges ont porté sur la situation de la sous-région. Les deux personnalités ont abordé plusieurs questions d'ordre économique, social, politique et sécuritaire. « Nous avons aussi abordé la question de la sous-région, les différentes questions économiques, sociales, politiques et sécuritaires », a indiqué le président de la Commission.

Oumar Alieu Touray a, par ailleurs, salué le rôle joué par Alassane Ouattara dans les réflexions sur les enjeux régionaux. « Le Président, comme d'habitude, nous a bien guidés encore sur les différentes questions », a-t-il ajouté.

Au terme de son propos, le président sortant de la Commission s'est dit convaincu que l'engagement du Chef de l'État ivoirien continuera de contribuer au renforcement de l'intégration régionale. « Je suis sûr que la région continuera à bénéficier de son leadership et de son engagement en faveur de l'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest », a-t-il conclu.

Cette rencontre d'adieux intervient ainsi comme un moment de reconnaissance, mais aussi de bilan autour des grands enjeux auxquels la Cedeao reste confrontée, notamment la consolidation de l'intégration régionale, la coopération économique et la sécurité dans l'espace ouest-africain.