Congo-Brazzaville: Réinsertion sociale - Denis Sassou N'Guesso appelle les jeunes à la discipline

S'adressant à la première cohorte des jeunes admis au centre d'insertion et de réinsertion sociale d'Aubeville, dans le département de la Bouenza, le 12 août, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a insisté sur la discipline à observer tout au long de leur formation.

Le centre d'insertion et de réinsertion sociale d'Aubeville a ouvetrt ses portes le 12 août. Dans son adresse, le chef de l'Etat a invité les jeunes à une prise de conscience. « Je ne veux pas qu'à mon retour à Brazzaville, que j'apprenne qu'un enfant a fui ou s'est mal comporté. En observant la discipline, vous gagnerez beaucoup de choses », a souligné Denis Sassou N'Guesso, demandant aux encadreurs d'instaurer une discipline militaire.

Saluant la bonne organisation, le président de la République a rappelé que la réhabilitation du centre de réinsertion sociale d'Aubeville est le résultat des grands efforts, voire des sacrifices consentis par les pouvoirs publics et les familles qui n'ont pas rejeté ou abandonné ces jeunes. Il s'est également félicité des conditions d'accueil au niveau de ce centre qui sont largement en dessus de ce qu'il a vécu en 1956 lorsqu'il était arrivé au Collège normal de Mbounda. A cette époque, les collégiens n'avaient pas, a-t-il rappelé, des dortoirs dignes et de cuisine moderne tel qu'aujourd'hui.

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« Ce sont les efforts du peuple, de vos parents qui, par leurs impôts, leur travail, soutiennent le gouvernement dans ce qu'il fait. Donc, la nation entière ne vous a pas abandonnés, au contraire elle a tout fait pour que vous retrouviez la vie. Pour cela, soyez disciplinés. Si vous observez la discipline, l'ordre ; si vous respectez l'organisation telle que préétablie par vos chefs, je crois que ce sera une chance pour vous, vous allez sortir par la grande porte pour réintégrer la société comme tout le monde », a insisté le chef de l'Etat.

Denis Sassou N'Guesso a rappelé à ces jeunes qu'il n'y a pas de sot métier. Car, s'ils se mettent résolument dans l'apprentissage, ces jeunes sortiront avec un métier afin de se prendre en charge et certains pourront être des hauts cadres du pays. « Vous aurez le travail, des femmes pour former vos foyers et pourriez construire des maisons. L'Etat a tout fait pour réhabiliter ce centre. Merci beaucoup, il reste que le travail et les résultats », a conclu le président de la République.