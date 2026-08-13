Congo-Brazzaville: Concours culinaire - Deux talents congolais en route pour Moscou

À la croisée des saveurs des deux rives du Congo, dix maîtres cuisiniers ont rivalisé de savoir-faire, le 11 août à la Maison russe de Brazzaville, à l'occasion du concours « Voyage culinaire sur le fleuve Congo ». Au terme de la compétition, Marie Nasie, pour la République du Congo, et Jeancy Bole, pour la République démocratique du Congo (RDC), ont décroché leur ticket pour la Russie.

lls étaient dix, cinq venus de Brazzaville et cinq de Kinshasa, réunis autour d'une même ambition : faire découvrir la richesse de la cuisine congolaise. Présidé par le chef Ouafi Rey, un jury composé de professionnels des deux capitales a départagé les candidats sur plusieurs critères, notamment la préparation, le dressage, l'hygiène et la maîtrise du temps. Au terme des épreuves, Marie Nasie et Jeancy Bole ont été sacrés lauréats. Ils représenteront respectivement les deux Congo en Russie, en octobre prochain, lors d'un festival culinaire.

Pour Marie Nasie, cuisinière depuis plus de quinze ans et héritière d'une tradition familiale, cette distinction constitue surtout une nouvelle étape. « Je suis très contente d'aller représenter mon pays à plusieurs kilomètres en Russie et en allant là-bas, je ne vais pas croiser les bras, je vais leur montrer plus que ce que vous avez vu aujourd'hui et je suis très fière », a déclaré la lauréate congolaise. Son menu associait notamment aubergines vertes, poulet à la pâte d'arachide, tarte de farine de maïs et poisson silure.

Côté RDC, Jeancy Bole voit dans cette victoire une occasion de mesurer son niveau et de progresser. « Premièrement, je dis merci à Dieu parce qu'arriver jusqu'ici et puis être le premier de notre côté Kinshasa, ce n'était pas facile. Secondo, ce genre de concours nous permet d'apprendre et d'évaluer notre niveau », a-t-il confié. Il a notamment présenté du poisson fumé accompagné d'une purée de carottes, du plantain sauté et un cocktail élaboré autour d'un produit imposé.

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Un concours appelé à traverser le fleuve

Au-delà de la compétition, le rendez-vous entend valoriser et vulgariser un patrimoine culinaire plus ou moins similaire mais qui regorge chacun ses particularités. « La Maison russe a pensé aujourd'hui à inviter des participants des deux côtés du fleuve Congo, c'est-à-dire des participants de la République du Congo ainsi que de la République démocratique du Congo dans cette bataille culinaire. », a souligné Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe.

Elle souhaite déjà voir l'initiative se poursuivre sur l'autre rive du fleuve. « Je voudrais que l'année prochaine, également, on organise les événements de telle ampleur chez vous en RDC », a-t-elle laissé entendre.

Pour Ouafi Rey, président du jury, la compétition est aussi une école. « Et ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas gagné qu'il a perdu », a-t-il déclaré aux autres candidats, dans un élan d'encouragement à rester positifs. Une philosophie qui inscrit le concours dans la durée, avec l'ambition de faire des cuisines des deux Congo un véritable vecteur de rayonnement culturel et touristique, jusqu'en Russie, voire demain à Kinshasa.