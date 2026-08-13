Congo-Brazzaville: Autonomisation des femmes - Antoinette Sassou N'Guesso offre du matériel aux coopératives agricoles du pays

A l'occasion de la deuxième édition de la Grande foire agricole du Congo au village Bambou-Mingali, à 60 km de Brazzaville, l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, représentée par sa directrice de cabinet, a offert, le 10 août, un lot d'équipements aux différentes coopératives agricoles du pays.

Le don de matériel aux coopératives agricoles des différents départements du Congo est composé, entre autres, des brouettes, des arrosoirs complets, des kits complets éleveurs, des cuvettes en plastique, des motoculteurs, des bottes, des pelles ordinaires, des balances électriques, des balances numériques, du groupe électrogène, des congélateurs, des houes, des gants, des gilets de sauvetage, des machettes, des semences de maïs, des aliments de bétail, etc. Sa remise a été faite par la directrice de cabinet de l'épouse du chef de l'Etat, Blandine Malila, également conseillère spéciale du président de la République, cheffe de département des Affaires sociales et de l'Action humanitaire.

« Vous avez semé par votre travail. Vous avez semé par votre courage. Vous avez semé parfois dans la difficulté, parfois avec peu de moyens, mais toujours avec cette conviction profonde que la terre peut nourrir une famille, faire vivre un village et contribuer à bâtir une Nation. Ce que vous récoltez aujourd'hui va au-delà de ce que produit la terre. Vous récoltez aussi la reconnaissance, celle de la Première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou N'Guesso, dont j'ai l'honneur de porter aujourd'hui la parole, le soutien et surtout l'admiration pour le travail que vous accomplissez sur l'ensemble de notre territoire », a déclaré Blandine Malila, en s'adressant aux bénéficiaires.

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Consciente des difficultés énormes que traversent les coopératives, Blandine Malila, au nom de l'épouse du chef de l'Etat, a exhorté les responsables des coopératives à la persévérance dans le travail. « Elle connaît vos efforts. Elle connaît vos réussites. Mais elle connaît aussi vos difficultés : le manque d'équipements, la nécessité de moderniser les outils de production, les difficultés de conservation et de transformation, l'accès aux marchés et, parfois, simplement, le besoin d'être vus, entendus et reconnus. C'est précisément le sens de notre présence aujourd'hui. Nous vous voyons. Votre travail compte. Continuez ! Car derrière chaque coopérative qui réussit, ce sont des familles qui vivent mieux », a insisté la directrice de cabinet.

Présents à la cérémonie de remise de ce don, le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Paul Valentin Ngobo, ainsi que le préfet du département du Djoué-Léfini, Léonidas Mottom Mamoni, ont relevé respectivement l'importance du geste, saluant l'implication d'Antoinette Sassou N'Guesso dans le combat pour l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus.

Très émue, l'une des bénéficiaires du matériel a exprimé sa satisfaction et remercié Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, pour sa générosité.