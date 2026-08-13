Congo-Brazzaville: Microfinance - Un nouvel élan à l'entrepreneuriat des jeunes à Bouemba

À Bouemba, l'initiative de la Fondation Coeur Angélique, avec l'appui du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa), ouvre une nouvelle perspective pour les jeunes et les acteurs économiques locaux. L'installation officielle de la Caisse congolaise d'épargne et de crédit (CCEC), le 10 août à Brazzaville, entend rapprocher le financement des porteurs de projets et valoriser les potentialités du quartier.

Sur la rive droite du fleuve Congo, Bouemba, nouvelle entité administrative située dans le département des Plateaux, dispose de nombreux atouts pour soutenir son développement : terres arables, production vivrière, pêche artisanale et position stratégique pour les échanges fluviaux avec la République démocratique du Congo.

Pourtant, l'accès au financement demeure un obstacle pour de nombreux jeunes, femmes, agriculteurs, commerçants et artisans. C'est à cette problématique à laquelle veut répondre l'initiative portée par la Fondation Coeur Angélique, avec l'appui du Figa.

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Pour le sous-préfet, chef de district de Bouemba, Aymar Silvère Obambi, cette implantation constitue une avancée majeure. « Pendant trop longtemps, le manque d'accès au financement adapté, les garanties exigeantes et l'éloignement des structures bancaires, ont constitué un frein majeur à l'initiative privée, au dynamisme des jeunes, des femmes et des producteurs locaux de Bouemba », a-t-il déclaré.

L'enjeu dépasse ainsi la simple disponibilité de crédits. Il s'agit de permettre à la population de structurer ses activités, d'épargner pour l'avenir, de se former et d'investir dans des projets susceptibles de générer des revenus et des emplois. Une perspective particulièrement importante dans un district où l'agriculture constitue l'un des principaux moteurs économiques, avec la production de denrées comme le manioc, l'igname, le maïs, l'arachide, la pastèque ou encore la pomme de terre.

Président d'honneur de la Fondation Coeur Angélique, Rudy Stéphen Mpiere Ngouamba défend cette approche fondée sur l'accompagnement. « On peut vous donner de l'argent. Mais, ce qui est primordial c'est une structure pour accompagner tant ceux qui recherchent l'emploi que ceux qui souhaitent faire grandir leurs activités », a-t-il souligné.

Pour le directeur général de la CCEC, Blaise Noël Ekouerembaye, l'implantation de la microfinance dans cette zone rurale et semi-rurale répond à une nécessité majeure. « Dans la vie, il est préférable de ne pas donner du poisson à quelqu'un, mais de lui apprendre plutôt à pêcher. Et c'est ce que vous avez fait », a-t-il dit, saluant l'engagement de la Fondation Coeur Angélique.

La réussite de cette implantation dépendra toutefois de l'appropriation du dispositif par la population. La CCEC devra notamment gagner la confiance des porteurs de projets et adapter ses mécanismes aux réalités économiques locales.

Bientôt le premier CEG à Bouemba

En marge du lancement de la microfinance, le président de la Fondation Coeur Angélique a également posé, le 10 août, la première pierre d'un collège d'enseignement général (CEG) à Bouemba, en présence des autorités, des sages, des notables et de la population. Un ouf de soulagement pour les élèves de ce district qui n'auront plus à parcourir des kilomètres pour prolonger leur scolarité.

« On avait fait le tour durant la campagne présidentielle de mars 2025 pour la candidature du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, et nous avons vu le déficit en infrastructures de la localité de Bouemba, notamment le manque d'écoles. À travers notre fondation, nous sommes allés plaider votre cause afin de mobiliser les fonds. Ce n'est pas mon argent mais un geste de coeur de la fondation qui s'inscrit dans la vision des actions à venir du gouvernement », a déclaré Rudy Stéphen Mpiere Ngouamba. Le chef du village Bouemba, Roger Mban, dans le même élan, a remercié la fondation pour le projet de construction du CEG qui représente l'avenir et le chemin de la réussite.

Au terme de cette cérémonie, la fondation Coeur Angélique a également remis des équipements et fournitures de bureau à la sous-préfecture. À travers ces actions à Bouemba, elle entend contribuer à créer, aux côtés des pouvoirs publics et du Figa, les conditions d'un développement local portées par les infrastructures, l'entrepreneuriat et la jeunesse.