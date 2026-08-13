Congo-Brazzaville: Solidarité - La clinique Nouvelle vie Médicité visite les personnes âgées

La clinique Nouvelle vie Médicité a offert, le 7 août, des vivres et autre matériel de première nécessité aux personnes âgées de l'hospice des séniors Kambissi, situé à Mfilou, le septième arrondissement de Brazzaville.

Le don de la clinique Nouvelle vie Médicité, composé des vivres et autre matériel de première nécessité, a été réceptionné par Michel Mongo, secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, qui a son tour l'a remis au coordonnateur de l'hospice Kambissi, Pie Samuel Kouka.

« Ce don est très utile pour les personnes âgées. Par ailleurs, nous nous sommes projetés dans l'avenir, en ce sens que dans un bref délai, nous arrivons à signer un accord de partenariat. Au cours de nos échanges, nous avons évoqué également une prise en charge pour les pensionnaires », a expliqué le coordonnateur de l'hospice, une structure de la Fondation Congo Assistance.

Les responsables de la clinique Nouvelle vie Médicité ont expliqué que le geste permet de lutter contre l'isolement des personnes âgées, à améliorer leur qualité de vie et à redonner à chacun la possibilité de vieillir dans des conditions humaines.

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« Nous avons le devoir d'accompagner les personnes âgées dans le cadre du social chaque fin d'année, surtout à l'orée de la célébration de la fête de l'indépendance du Congo. Nous avons toujours l'habitude de faire des dons dans les différents sites choisis », a expliqué Zéphirin Essouli, responsable de la sécurité à la clinique.

« Dans notre rôle d'assister les associations, les fondations et les personnes vulnérables, nous avons pensé à la grande Fondation Congo Assistance qui ne cesse d'aider les personnes vulnérables, en vue de l'accompagner dans cette noble mission », a indiqué, pour sa part, l'imam Ibrahim Mokendzi, conseiller spirituel à la clinique.

Au total, quarante pensionnaires dont dix-sept hommes et vingt-trois femmes vivent dans cette structure de la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.