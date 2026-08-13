Afrique de l'Ouest: BRVM - SAFCA Côte d'Ivoire se hisse à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours ce mercredi 12 août 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 12 août 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SAFCA (Société africaine de crédit automobile) Côte d'Ivoire s'est hissé à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours avec 7,48%.

Le cours de cette valeur est passé de 4 810 FCFA la veille à 5 170 FCFA ce 12 août 2026, soit une augmentation de 360 FCFA. La société SAFCA, qui opère sous le nom commercial de Alios Finance Côte d'Ivoire a réalisé au premier trimestre 2026 un résultat net de 151 millions de FCFA contre 13 millions de FCFA au 31 mars 2025, soit une très forte augmentation de 1062%.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 8 730 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (plus 4,83% à 12 480 FCFA), BOA Mali (plus 3, 42% à 6 050 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,25% à 17 450 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (moins 5,80% à 65 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (moins 5,24% à 23 500 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 3,40% à 7 100 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,78% à 3 595 FCFA).

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La valeur des transactions s'est établie à 2,505 milliards de FCFA contre 1,692 milliards de FCFA précédemment.

La capitalisation du marché des actions a connu une baisse de 67,039 milliards, passant de 19 045,410 milliards de FCFA la veille à 18 978,371 milliards de FCFA ce mercredi 12 août 2026.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 882 millions, en se situant à 12 908,849 milliards FCFA contre 12 909,731 milliards FCFA la veille.

On note une baisse des indices phares. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a régressé de 0,35% à 492,16 points contre 493,90 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,55% à 234,24 points contre 235,53 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,32% à 180,35 points contre 180,92 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,67% à 372,93 points contre 375,43 points le la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,19% à 197,02 points contre 197,39 points précédemment.