Gabon: 30 août à Makokou - Le Chef de l'État place la concertation et le développement territorial au coeur des préparatifs

A quelques semaines de la célébration du troisième anniversaire de la Fête de la Libération, prévue le 30 août prochain à Makokou, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience aux notables, parlementaires, cadres et forces vives de la province de l'Ogooué-Ivindo.

Cette rencontre traduit la méthode de gouvernance privilégiée par le Chef de l'Etat,celle d'écouter les acteurs du terrain, confronter les projets aux réalités locales et construire avec les populations les réponses adaptées à leurs attentes.

Les échanges, directs et empreints de franchise, ont permis aux représentants de l'Ogooué-Ivindo d'exposer les préoccupations des populations, les défis liés à l'organisation des festivités ainsi que les enjeux de développement de la province.

La délégation a également exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour le choix de Makokou comme ville hôte de cette commémoration nationale, symbole de l'attention accordée au développement équilibré des territoires.

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Le Chef de l'Etat a surtout souhaité inscrire cette échéance dans une perspective durable. L'enjeu est de faire de cet événement un accélérateur de transformation pour l'Ogooué-Ivindo, afin que les investissements engagés produisent des effets concrets et pérennes sur le quotidien des populations.

Cette dynamique se matérialise au regard des 17 chantiers structurants, engagés à Makokou et dans les quatre départements de la province. La revue de ces différents projets a permis au Président de la République de donner des orientations précises pour accélérer et recalibrer certains travaux, tout en préparant les prochaines inaugurations.

Routes, équipements et infrastructures, à travers ces investissements, c'est une transformation progressive de l'Ogooué-Ivindo qui se dessine, conformément à la vision du Président de la République, d'un développement qui ne se limite pas à la capitale, mais bénéficie à l'ensemble du territoire national.

En réaffirmant sa confiance aux filles et fils de l'Ogooué-Ivindo, le Chef de l'Etat a invité chacun à s'impliquer et à faire du 30 août 2026 un grand moment de communion, d'unité et de fierté nationales.

Mobilisées autour de cet objectif et conscientes des transformations engagées dans leur province, les forces vives de l'Ogooué-Ivindo se disent prêtes à accueillir les gabonais à Makokou pour une célébration dont l'ambition dépasse la seule commémoration , laisser un héritage durable aux populations et aux générations futures.