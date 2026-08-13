Ethiopie: Al Mariam qualifie le GERD de « joyau de l'Afrique » après une visite auprès de la diaspora

Addis Ababa — Le professeur émérite Alemayehu G. Mariam, universitaire éthiopien-américain, a qualifié le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) de « joyau de la Terre et joyau de l'Afrique » à l'issue d'une visite de ce projet emblématique en compagnie de membres de la diaspora éthiopienne.

Al Mariam a fait ces déclarations dans un message publié sur sa page X après avoir visité le GERD dans la région de Benishangul-Gumuz avec des membres de la diaspora qui avaient participé à la Conférence nationale de dialogue éthiopienne.

La délégation s'est rendue au barrage le week-end dernier dans le cadre d'un voyage organisé par le Service de la diaspora éthiopienne en collaboration avec le ministère du Tourisme.

Pour de nombreux participants, cette visite était leur première occasion de découvrir ce projet, devenu l'un des symboles les plus marquants du développement national et de l'autonomie de l'Éthiopie.

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Faisant le bilan de cette visite, Al Mariam a déclaré avoir été témoin de la transformation du projet, qui est passé d'un chantier inachevé à ce qu'il a décrit comme l'une des réalisations majeures de l'Afrique en matière d'infrastructures.

« J'ai vu le GERD alors que le site n'était guère plus qu'une décharge remplie de métal rouillé, d'équipements et de machines, et que la construction était pratiquement à l'arrêt », a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il avait depuis vu le projet s'élever pour devenir « le joyau de la Terre et le joyau de l'Afrique ».

La délégation a également visité les environs, notamment le vaste réservoir et le barrage intermédiaire du GERD.

M. Al Mariam a mis en avant la beauté naturelle de la région de Benishangul-Gumuz, en particulier ses forêts, sa faune et ses paysages fluviaux, soulignant que la région présentait un potentiel considérable pour le développement touristique.

Construit sur la rivière Abay, le GERD s'élève à plus de 145 mètres et s'étend sur près de deux kilomètres en travers du lit de la rivière.

Son réservoir a une capacité de stockage de plus de 70 milliards de mètres cubes, tandis que le barrage dispose d'une capacité de production d'électricité installée de 5 150 mégawatts.

Au-delà de sa capacité de production d'électricité, M. Al Mariam a déclaré que le GERD représentait la contribution collective des Éthiopiens vivant dans leur pays et à l'étranger.

Il a souligné que les agriculteurs, les travailleurs, les étudiants, les fonctionnaires, les entreprises et les membres de la diaspora avaient contribué au projet par le biais d'achats d'obligations, de dons et de campagnes de collecte de fonds.

« Ce barrage est devenu l'expression même de l'appropriation nationale, dans le sens le plus complet du terme : les Éthiopiens ne se contentaient pas d'attendre que le développement vienne à eux ; ils le finançaient et le construisaient eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Il a décrit le GERD comme un symbole de persévérance et d'autonomie, soulignant que l'Éthiopie avait poursuivi la construction malgré les difficultés rencontrées pour obtenir des financements internationaux.

Le barrage a été officiellement inauguré le 9 septembre 2025, après 14 ans de travaux. M. Al Mariam a indiqué que le projet était depuis devenu un pilier majeur de la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie et de ses ambitions énergétiques régionales.

Il a ajouté que le GERD devrait soutenir l'électrification, l'industrialisation et le développement économique de l'Éthiopie, tout en permettant d'augmenter les exportations d'électricité vers les pays voisins.

L'Éthiopie exporte actuellement de l'électricité vers Djibouti, le Kenya, le Soudan et la Tanzanie, tandis que des discussions sont en cours pour étendre ces exportations à d'autres pays de la région.

M. Al Mariam a également exhorté l'Éthiopie à développer le GERD et ses environs pour en faire une destination touristique majeure, grâce à des investissements dans les routes, l'hébergement, la préservation de l'environnement et le tourisme communautaire.

« Une visite au GERD est bien plus qu'une simple excursion touristique. C'est un pèlerinage au coeur même de la fierté et de la persévérance de l'Éthiopie moderne », a-t-il déclaré.

Revenant sur cette visite, Al Mariam a indiqué que cette expérience avait renforcé sa conviction quant au potentiel de développement de l'Éthiopie.

« Se tenir devant l'impressionnant GERD, c'est être témoin de la rencontre entre une géographie ancestrale et une ambition moderne », a-t-il déclaré, ajoutant que ce projet démontrait « ce que l'unité et la détermination peuvent accomplir ».

Il a exprimé sa gratitude envers le Service de la diaspora éthiopienne, le ministère du Tourisme, la direction et le personnel du GERD, le personnel d'Ethiopian Airlines ainsi que toutes les autres personnes ayant participé à l'organisation de cette visite.

Al Mariam a conclu en décrivant le GERD comme un symbole vivant des aspirations de l'Éthiopie, de sa résilience et de sa confiance en l'avenir.