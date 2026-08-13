Maroc: Le rideau tombe sur le Festival Iminig

Une dernière soirée comme une promesse : le Festival Iminig s'est achevé dans l'émotion, entre réflexion sur la traduction de et vers l'amazigh, hommage aux artistes, rencontre littéraire et scènes musicales qui ont embrasé le public. Après plusieurs jours de célébration, le rideau est tombé sur une édition qui aura surtout raconté une chose : une mémoire n'est jamais vraiment silencieuse lorsqu'une génération accepte de la faire vivre.

Il y a des festivals qui s'achèvent avec les dernières notes de musique. Et puis, il y a ceux dont la fin ressemble davantage à un commencement. À Iminig, la dernière journée n'avait rien d'un simple épilogue. Elle avait le goût des souvenirs que l'on emporte, des paroles que l'on garde et des histoires que l'on refuse de laisser s'effacer.

Après plusieurs jours placés sous le signe de l'émigration, de la mémoire, de l'identité et de la culture, le Festival Iminig a refermé ses portes dans une atmosphère à la fois chaleureuse et profondément humaine.

Une langue entre deux rives

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le dernier jour a d'abord été marqué par une rencontre consacrée à la traduction de et vers l'amazigh. Un sujet qui dépasse largement la question technique de la traduction.

Car traduire, c'est aussi faire circuler une mémoire. C'est permettre à une langue de franchir les frontières, de rencontrer d'autres univers et de continuer à exister dans de nouveaux espaces.

Dans le contexte de l'émigration, cette question prend une résonance particulière. L'amazigh est à la fois langue de transmission familiale, expression d'un patrimoine et marqueur d'une histoire qui s'est déplacée avec ceux qui ont quitté le Souss. La traduction devient alors un pont : entre les générations, entre les territoires, entre les langues et entre les mémoires.

Dans une époque où certaines langues risquent de devenir des langues de souvenirs, donner à l'amazigh les moyens de circuler, d'être écrit, traduit et lu, c'est lui donner aussi une place dans l'avenir.

Quand la littérature raconte l'exil

La littérature a également occupé une place particulière dans cette ultime journée avec la signature du roman d'Abdellah Abardouz consacré aux exilés en Arabie Saoudite.

Un moment symbolique dans un festival consacré à l'émigration. Car le migrant n'est pas seulement une statistique, un chiffre dans un rapport ou une silhouette aperçue au loin. Il est aussi un personnage, une voix, une mémoire.

À travers le roman, l'exil retrouve cette dimension intime que les discours institutionnels et les statistiques peinent souvent à restituer : les départs, les attentes, les blessures, les rêves, les solitudes et les contradictions de ceux qui vivent loin de leur terre d'origine.

La littérature offre ainsi à la migration quelque chose de précieux : le droit à la complexité et à l'émotion.Elle permet de raconter l'exil de l'intérieur.

Honorer ceux qui font vivre la culture

La dernière journée a également été ponctuée par des hommages rendus à plusieurs artistes.

Ces hommages étaient bien plus que des gestes symboliques. Ils rappellent qu'un patrimoine culturel ne survit pas par les discours seuls. Il survit grâce à celles et ceux qui le portent, le créent, le transmettent et le réinventent. Derrière chaque chanson, chaque mélodie, chaque parole, il y a une histoire. Et derrière chaque artiste reconnu, il y a souvent plusieurs générations de mémoire.

À Iminig, rendre hommage aux artistes, c'était aussi rendre hommage à cette culture qui continue de traverser les époques malgré les transformations sociales, les migrations et les distances.

Et puis la musique a tout emporté

Mais un festival ne peut pas se terminer uniquement dans la réflexion. Il faut aussi célébrer.

Et la dernière soirée d'Iminig l'a fait avec éclat. Les scènes musicales ont progressivement fait monter la température, jusqu'à transformer l'espace du festival en une immense fête populaire.

Les voix, les rythmes, les applaudissements et les chants se sont mêlés dans une même énergie. Le public a répondu présent, porté par une ambiance qui a littéralement mis le feu aux scènes.

Pendant quelques heures, les frontières entre générations semblaient avoir disparu.

Les anciens chantaient avec les jeunes. Les familles se retrouvaient. Les enfants dansaient.

Et la musique faisait ce qu'elle sait faire de mieux : rassembler ceux que la distance, le temps ou les frontières avaient parfois éloignés.

Le rideau tombe, la mémoire reste

Puis est arrivée l'heure de la fin. Une dernière chanson. Quelques lumières. Des applaudissements. Des visages encore éclairés par l'émotion. Et cette impression étrange propre aux festivals réussis : celle de voir partir quelque chose tout en sachant qu'une partie restera.

Iminig ne laissera pas seulement derrière lui des scènes, des conférences, des ateliers ou des spectacles. Il laissera des rencontres. Des histoires. Des voix. Des souvenirs. Et peut-être surtout une question : que voulons-nous faire de cette mémoire de l'émigration que nous avons reçue en héritage ?

Pendant plusieurs jours, le festival aura montré qu'une histoire migratoire ne se résume ni au départ ni au retour. Elle se raconte aussi dans une langue. Elle se transmet dans un atelier. Elle se réinvente dans un roman. Elle se célèbre à travers un artiste. Et elle éclate, le temps d'une soirée, dans la musique et la joie d'un public réuni.

Iminig tire le rideau sur ses festivités. Mais la mémoire, elle, ne s'arrête pas. Elle repart avec les enfants. Elle voyage avec les chansons. Elle demeure dans les langues. Elle se glisse dans les livres.

Elle s'inscrit dans les histoires familiales. Et, quelque part entre le Souss et les terres d'émigration, elle continue de chercher ceux qui sauront la porter vers demain. La fête est finie. Mais l'histoire, elle, continue de chanter.