Afrique: Cyclisme - Sans soutien du pays, Joël Kiaviro se prépare pour représenter la RDC au Championnat d'Afrique de Gravel en Namibie

Champion du Congo de cyclisme 2024 et 2025, Joël Kiaviro poursuit sa préparation à Kinshasa en vue de sa participation à la 2e édition du Championnat d'Afrique de Gravel, prévue le 22 août 2026 en Namibie. Pour cette compétition continentale, Joël sera le seul Léopard à compétir.

Le cycliste congolais se dit confiant à quelques jours de cette échéance continentale.

« Je me prépare pour cette compétition et je me sens prêt. Je reviens du Cameroun avec de bonnes sensations dans les jambes et beaucoup de motivation », a-t-il déclaré.

Cette participation intervient après sa 8e place au classement général obtenue lors de la 22e édition du Tour international du Cameroun dont une victoire historique lors de la 9e étape disputée en juin dernier. Un résultat qui renforce sa confiance avant ce rendez-vous africain organisé sous l'égide de la Confédération africaine de cyclisme.

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Natif de Goma, dans la province du Nord-Kivu, Joël Kiaviro ambitionne de défendre dignement les couleurs de la République démocratique du Congo. Déjà qualifie pour le championnat du monde de la course contre la montre en septembre au Canada.

Toutefois, il regrette le manque de soutien de l'Etat pour les cyclistes congolais.

« Je vais chercher une qualification pour le Championnat du monde de gravel. Je le fais pour mon pays et pour la jeunesse. Mais nous n'avons pas le soutien de pays. j'ai beaucoup poussé mon club à m'amener à cette compétition, d'autres frais je le paie avec mes propres moyens. Nous faisons face à des difficultés, notamment sur le plan financier et matériel. Dans notre discipline, nous avons besoin de vélos performants répondant aux normes au final c'est nous qui perdons donc je me bat pour écrire mon nom dans l'histoire », a souligné l'athlète.

Inspiré par son grand frère Jimmy Mohindo, ancien champion du Congo, Joël Kiaviro a débuté sa carrière au sein du Goma Cycling Club entre 2018 et 2019. Il a ensuite rejoint l'équipe continentale Amani en 2023 avant d'évoluer sous les couleurs de son club actuel, Something Diffèrent.

Triple champion du Congo (2023, 2024 et 2025), il a également pris part à plusieurs compétitions d'envergure, notamment les Jeux de la Francophonie organisés à Kinshasa. Son rêve reste de participer un jour au Tour de France.

Le Gravel est une discipline cycliste pratiquée sur des routes non asphaltées, notamment des pistes en terre et des chemins de gravier, exigeant à la fois endurance et matériel adapté.