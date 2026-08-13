Togo: Un mausolée pour Kléber Dadjo

Le Togo a rendu hommage mercredi au colonel Kléber Dadjo, à Siou, dans la préfecture de Doufelgou, région de la Kara.

La cérémonie a été marquée par l'inauguration d'un mausolée érigé en sa mémoire, sous le haut patronage du président du Conseil, Faure Gnassingbé, dans le cadre des réparations mémorielles conduites par le Haut-Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale (HCRRUN).

Représentant le président du Conseil, Barry Moussa Barqué, président du Sénat, a souligné que cet hommage répond à l'une des recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), qui préconise de rendre hommage aux personnalités disparues ayant marqué l'histoire du Togo.

L'événement a mobilisé autorités locales, chefs traditionnels, représentants des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, ainsi que les populations locales.

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Né en 1914 et décédé en 1979, Kléber Bawaina Dadjo fut le premier officier supérieur de l'armée togolaise. Il a dirigé le pays en qualité de chef de l'État et de président du Comité de Réconciliation Nationale du 13 janvier au 13 avril 1967, après le renversement du président Nicolas Grunitzky.

À cette occasion a également été publié un ouvrage intitulé « Le Soldat Kléber Dadjo », écrit par le Evalo Wiyao, retraçant le parcours militaire et politique de l'ancien chef de l'État. Le mausolée qui lui est désormais dédié servira de lieu de mémoire et de recueillement.