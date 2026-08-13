Soudan: Le Premier Ministre affirme le soutien de l'État aux plans et programmes de l'Autorité Soudanaise de Standard et de métrologie

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a affirmé le soutien de l'État aux plans, programmes et projets de l'Autorité soudanaise de standard et de métrologie, et a salué le rôle important que joue l'Autorité pour soutenir et protéger l'économie nationale.

Cette déclaration a été faite lors de sa réunion mercredi à Khartoum avec le président du conseil d'administration de l'Autorité soudanaise de standard et de métrologie, professeur Kamal Eddin Al-Tayeb, et le membre du conseil d'administration de l'Autorité, Dr Nasr Eddin Shalgami, en présence de la directrice générale de l'Autorité, Mme Rahba Saïd Abdalla.

Dans une déclaration à la presse, le professeur Kamal Eddin Al-Tayeb a précisé qu'il a informé le Premier ministre des résultats de la première réunion du conseil d'administration de l'Autorité, qui s'est tenue mercredi à la suite de la décision du Premier ministre de la réformation du conseil.