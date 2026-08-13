Soudan: Le Premier Ministre affirme le soutien de l'État aux plans et programmes de l'Autorité Soudanaise de Standard et de métrologie

13 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a affirmé le soutien de l'État aux plans, programmes et projets de l'Autorité soudanaise de standard et de métrologie, et a salué le rôle important que joue l'Autorité pour soutenir et protéger l'économie nationale.

Cette déclaration a été faite lors de sa réunion mercredi à Khartoum avec le président du conseil d'administration de l'Autorité soudanaise de standard et de métrologie, professeur Kamal Eddin Al-Tayeb, et le membre du conseil d'administration de l'Autorité, Dr Nasr Eddin Shalgami, en présence de la directrice générale de l'Autorité, Mme Rahba Saïd Abdalla.

Dans une déclaration à la presse, le professeur Kamal Eddin Al-Tayeb a précisé qu'il a informé le Premier ministre des résultats de la première réunion du conseil d'administration de l'Autorité, qui s'est tenue mercredi à la suite de la décision du Premier ministre de la réformation du conseil.

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