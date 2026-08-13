Soudan: Le président du conseil de souveraineté ordonne d'accélérer la réhabilitation des résidences étudiantes de l'université de Khartoum

Le président du conseil de souveraineté, commandant général des forces armées, lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a inspecté mercredi plusieurs résidences étudiantes de l'université de Khartoum. Il s'est informe des dégâts causés par la guerre et des besoins en matière d'entretien et de réhabilitation.

Le président du conseil de souveraineté a ordonné le lancement immédiat des travaux d'entretien, de réhabilitation et de préparation des résidences étudiantes, ce qui garantira leur disponibilité pour accueillir les étudiants de l'université et créer l'environnement adéquat pour la reprise de l'étude.

Il a également accordé un soutien à la remise en état des résidences étudiantes et les installations de l'université, affirmant l'intérêt de l'État pour la remise en état des établissements d'enseignement supérieur, le rétablissement de leur rôle académique et pour permettre aux étudiants de poursuivre leurs études dans un environnement éducatif stable.