Cote d'Ivoire: Transformation numérique - Le ministère du Commerce passe à la signature électronique

La transformation numérique de l'Administration ivoirienne franchit une nouvelle étape au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat.

Une opération d'enrôlement à la signature électronique a été organisée, mercredi 12 août 2026, au cabinet du ministère, à Abidjan-Plateau, au profit du ministre Kalil Konaté et de plusieurs de ses collaborateurs.

Conduite par une équipe du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, cette opération s'inscrit dans le cadre du projet de déploiement de la signature électronique au sein de l'administration publique. Elle vise à permettre aux responsables habilités de signer à distance les documents administratifs, avec à la clé un traitement plus rapide des dossiers.

Des signatures en quelques secondes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Présent sur les lieux, Bessin Antoine, directeur de la Modernisation de l'Organisation administrative (DMOA), a expliqué l'objectif de cette opération. « Nous sommes là dans le cadre du projet de signature électronique de l'administration publique. Nous sommes venus enrôler Monsieur le ministre et son cabinet afin de leur permettre de signer les documents administratifs électroniquement », a-t-il indiqué.

L'opération a permis l'enrôlement du ministre Kalil Konaté, de son directeur de cabinet ainsi que de plusieurs hauts responsables, notamment les directeurs généraux du Commerce extérieur et de l'Industrie.

Pour le responsable, cette étape constitue une avancée significative dans la modernisation des pratiques administratives. La signature électronique devrait notamment contribuer à réduire les contraintes liées à la circulation des documents physiques et des parapheurs soumis quotidiennement à la signature des responsables.

« La signature électronique va permettre à Monsieur le ministre de signer les documents en quelques secondes », a souligné Bessin Antoine.

Accélérer les services aux opérateurs économiques

Au-delà du gain de temps pour les responsables administratifs, cette innovation devrait avoir des effets directs sur les usagers de l'Administration, particulièrement les opérateurs économiques et les investisseurs.

La réduction des délais de signature et de traitement doit, en effet, favoriser une délivrance plus rapide des actes administratifs.

Une évolution qui répond à l'objectif de simplification des procédures et d'amélioration de l'efficacité du service public.

Le déploiement de la signature électronique n'est pas limité au ministère du Commerce. Le dispositif est déjà opérationnel au ministère de la Fonction publique, à la Direction générale des Impôts ainsi que dans les ministères en charge de la Construction et des Mines.

Il s'étend également progressivement aux collectivités territoriales, avec notamment l'enrôlement de maires.

L'intégration du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat dans ce dispositif marque ainsi une nouvelle avancée dans la digitalisation de l'administration ivoirienne.

À terme, l'ambition est de réduire les délais de traitement, limiter les contraintes liées aux procédures physiques et offrir aux citoyens et aux acteurs économiques des services publics plus rapides, plus fluides et plus efficaces.