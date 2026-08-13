Cote d'Ivoire: Fonction publique - Le ministère veut faire de la communication un moteur de transformation de l'Administration

Le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration entend renforcer sa stratégie de communication pour mieux accompagner les réformes engagées et rapprocher davantage l'Administration des citoyens. À cet effet, la Direction de la Communication et des Relations publiques (DCRP) a organisé, mardi 11 août 2026, un atelier consacré à la co-construction du Plan de communication 2026-2028.

L'initiative vise à faire de la communication un véritable levier de transformation de l'Administration ivoirienne. Elle a réuni plusieurs unités administratives du ministère autour d'une démarche participative destinée à définir les grandes orientations de la communication institutionnelle pour les trois prochaines années.

Quatre priorités pour une communication plus efficace

À l'ouverture des travaux, le directeur de la Communication et des Relations publiques, Mian Abraham, a donné les grandes orientations de cette nouvelle stratégie. Il s'agit notamment de faire connaître, expliquer, rapprocher et incarner la transformation de la Fonction publique.

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Ces quatre axes répondent à une même ambition : construire une parole publique plus claire et mieux maîtrisée, tout en contribuant à l'émergence d'une Administration davantage tournée vers les citoyens. La stratégie entend également mettre en lumière les agents publics engagés dans la mise en oeuvre des réformes et des politiques de modernisation.

Pour le ministère, l'enjeu est donc de dépasser une communication limitée à la diffusion d'informations institutionnelles. Il s'agit désormais de mieux expliquer les changements opérés, de rendre les réformes plus compréhensibles et de valoriser concrètement leurs effets sur les usagers.

Décloisonner les initiatives

Le cadre méthodologique de l'atelier a été présenté par Olivia Dadié Kipré, conseiller technique. Cette étape devait permettre d'identifier les principaux projets portés par les différentes unités administratives, d'en apprécier le potentiel en matière de communication et de les inscrire dans une vision commune.

Chaque structure a ainsi présenté ses projets, ses priorités et ses besoins en communication. Une démarche qui doit favoriser le partage d'informations, mais surtout le décloisonnement des initiatives au sein du ministère.

L'objectif est de faire émerger des synergies entre les différentes structures, de mutualiser certains dispositifs et de préparer des campagnes de communication cohérentes autour des principales réformes.

Une communication plus proche du citoyen

À travers ce Plan de communication 2026-2028, le ministère ambitionne ainsi de bâtir un véritable écosystème de communication institutionnelle. Celui-ci devra permettre de mieux valoriser les réformes, les projets et les résultats obtenus dans le cadre de la modernisation de l'Administration.

La démarche devrait également contribuer à rendre l'information publique plus lisible, plus accessible et davantage orientée vers les préoccupations des citoyens.

Au-delà de la visibilité des actions du ministère, cette stratégie place donc la communication au coeur de la transformation administrative. Une manière de faire de l'information un outil d'accompagnement des réformes et de consolidation de la relation entre l'Administration et les usagers.