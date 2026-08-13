Afrique de l'Ouest: Lutte contre le blanchiment d'argent - Le Giaba inaugure son centre d'information à Abidjan

Afin de lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (Giaba) dispose désormais d'un centre d'information à Abidjan. Les clés de cet établissement, situé à Cocody, Deux-Plateaux, 7e Tranche, entièrement équipé et fonctionnel, ont été remises officiellement le mercredi 12 août 2026.

Offert par la Côte d'Ivoire à la suite de la signature de l'accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Giaba, cet outil régional de sensibilisation, de renforcement des capacités, de recherche, de documentation et de communication, au service des États membres francophones et lusophones de la Cedeao, témoigne de la ferme volonté du gouvernement ivoirien d'accompagner les efforts du Giaba dans la lutte contre la criminalité financière.

Selon Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de Côte d'Ivoire, cet établissement a pour objectif de renforcer l'alliance régionale contre la délinquance financière.

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Pour le directeur général du Giaba, Edwin W. Harris, cet espace contribuera à rapprocher le Giaba des institutions nationales, du monde universitaire, des professionnels et des citoyens, tout en favorisant le partage des connaissances et des bonnes pratiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Exprimant sa gratitude au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et à son gouvernement, il a invité les administrations publiques, les autorités compétentes, les institutions financières, les professions assujetties, les universités, les centres de recherche, les médias, les organisations de la société civile, ainsi que les partenaires techniques et financiers à s'approprier pleinement cet établissement.

« Qu'ils viennent le visiter, participer aux formations, aux conférences et aux activités qui y seront organisées, et qu'ils en fassent un véritable carrefour régional du savoir, de l'innovation et de la coopération », a-t-il conseillé.

Avant d'indiquer que cette initiative illustre la qualité du partenariat entre le gouvernement ivoirien, la Commission de la Cedeao et le Giaba, au service d'une Afrique de l'Ouest plus sûre, plus intègre et plus résiliente. Il a notamment ajouté que ledit centre abrite également un centre de formation assistée par ordinateur (Computer-Based Training, Cbt).

Rappelons que l'accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Giaba est intervenu le 29 mars 2014 à Yamoussoukro, en marge du 44e Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao.