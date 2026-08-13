Afrique de l'Ouest: Transition énergétique - Le West Africa LPG Expo s'ouvre à Abidjan le 2 septembre

La 7e édition du West Africa Lpg Expo, principale plateforme régionale consacrée à la promotion des solutions de cuisson propre et à l'accélération de la transition énergétique en Afrique de l'Ouest, se tiendra les 2 et 3 septembre 2026 à Abidjan.

Ayant pour thème « Favoriser l'accès à une cuisson propre en Afrique de l'Ouest », cette édition réunira les principaux acteurs publics et privés du secteur du gaz de pétrole liquéfié (Gpl), notamment des décideurs publics, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs et des experts de l'énergie.

L'annonce a été faite dans une note d'information des organisateurs transmise à la rédaction, le mardi 11 août 2026.

L'événement se veut un cadre privilégié de dialogue et de concertation entre les différents acteurs de la filière. Il permettra de favoriser les échanges, de renforcer les collaborations et d'identifier les conditions nécessaires à l'accélération du développement du marché du Gpl dans la région.

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Les participants seront notamment appelés à réfléchir aux principaux défis et aux opportunités liés au déploiement du Gpl, parmi lesquels figurent le développement des infrastructures, la sécurité de l'approvisionnement, l'accessibilité financière du combustible et le renforcement des normes de sécurité.

Le programme de cette 7e édition prévoit plusieurs activités, dont l'atelier « Cooking for Life Africa », organisé par la World Liquid Gas Association (Wlga). Une visite technique, parrainée par Petroci, permettra également aux participants de découvrir les infrastructures liées au Gpl en Côte d'Ivoire.

Au-delà des conférences et des sessions de travail, le salon offrira également des possibilités de rencontres et de mise en relation entre les différents acteurs de l'écosystème. Un cocktail de networking, baptisé « The Amber Hour », est notamment prévu le 2 septembre.

Cette rencontre réunira délégués, exposants, sponsors et représentants gouvernementaux autour d'échanges destinés à favoriser la création de nouveaux partenariats et à faire émerger des opportunités d'affaires.

Placée sous le haut patronage du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de Côte d'Ivoire, cette édition entend renforcer les efforts engagés en faveur d'un accès plus large à des solutions de cuisson propres, sûres et durables.

Dans ce contexte, le gaz de pétrole liquéfié (Gpl) apparaît comme l'un des leviers importants de la transition vers une cuisson plus propre en Afrique de l'Ouest.

Lancé en 2019, le West Africa Lpg Expo rassemble chaque année les pouvoirs publics, les industriels, les investisseurs, les fournisseurs, les distributeurs et les acteurs de l'énergie propre. À travers son salon professionnel, ses conférences et ses rencontres de networking, l'événement contribue au développement du marché du Gpl et à la promotion de solutions de cuisson plus propres dans la région ouest-africaine.