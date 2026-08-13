Cote d'Ivoire: Concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques - Les meilleurs talents de la jeunesse récompensés

Kouimedo Kedié Ange Modeste, du lycée d'Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, décroche le titre de « major des majors » de l'édition 2026. Au total, douze jeunes talents ont été distingués lors de la cérémonie organisée le 12 août, à l'Ensea à Cocody.

La relève scientifique ivoirienne a été célébrée. Les meilleurs élèves du concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques 2026 ont reçu leurs distinctions, le mercredi 12 août 2026, à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), à Cocody. Une cérémonie placée sous le signe de l'excellence et de la promotion des sciences auprès de la jeunesse.

Répartis en quatre niveaux, correspondant aux différentes classes du secondaire, les douze lauréats ont été récompensés pour leurs performances en mathématiques. Au niveau 1, regroupant les classes de 6e et 5e, le premier prix est revenu à Ané Moaye Atsel Kenani, du Collège Notre-Dame d'Afrique. Au niveau 2, réservé aux élèves de 4e et 3e, Doumbia Hadja Zeinab, du lycée Sainte-Marie de Cocody, s'est distinguée. Au niveau 3, correspondant à la classe de seconde, Traoré Hassan Said Gouro, du lycée scientifique de Yamoussoukro, a été sacré lauréat. Enfin, au niveau 4, regroupant les classes de première et de terminale, Kouimedo Kedié Ange Modeste, du lycée d'Excellence Alassane Ouattara de Grand-Bassam, a remporté le Prix Félix Houphouët-Boigny de mathématiques.

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Déjà distingué lors de compétitions africaines et mondiales de mathématiques, Kouimedo Kedié Ange Modeste a également décroché le titre de « major des majors », consacrant ainsi une nouvelle fois son talent et son excellence dans la discipline. Les douze lauréats ont reçu plusieurs récompenses, notamment une enveloppe, un diplôme, une tablette, un ordinateur portable et une médaille. À travers ces distinctions, les organisateurs entendent stimuler l'émulation, encourager le goût des sciences et susciter de nouvelles vocations scientifiques chez les jeunes Ivoiriens.

Présidant la cérémonie, Prof. Saliou Touré, président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci), a appelé la jeunesse à miser résolument sur la science et l'innovation. Pour lui, les mathématiques doivent occuper une place centrale dans la transformation économique, sociale et technologique de la Côte d'Ivoire.

Devant les élèves, les enseignants, les responsables d'établissements et les acteurs du monde scientifique, il a rappelé que les mathématiques constituent « un patrimoine commun » et interviennent dans de nombreux domaines : médecine, biologie, télécommunications, éducation, banques et assurances, agriculture, géographie ou encore sciences humaines.

Le président de la Smci considère ainsi les mathématiques comme « un facteur indispensable » au développement économique, social, culturel, technologique et politique du pays. Leur capacité à formaliser, à quantifier, à organiser et à structurer les connaissances, et en faire, selon lui, un outil majeur pour comprendre et transformer le monde.

Face aux mutations technologiques et aux défis du XXIe siècle, Prof. Saliou Touré a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans la formation des jeunes. « Le XXIe siècle est le siècle de la matière grise », a-t-il déclaré, estimant que la puissance des nations repose désormais largement sur la qualité de leurs ressources humaines, leur compétitivité scientifique et leur capacité à maîtriser les technologies. « Nous devons préparer dès aujourd'hui les jeunes Ivoiriennes et les jeunes Ivoiriens au plus haut niveau de la science, de la technologie et de l'innovation technologique », a-t-il insisté.

La science pour relever les défis du pays

Cette ambition s'inscrit dans les actions menées par la Société mathématique de Côte d'Ivoire pour promouvoir la discipline. La Smci organise notamment des stages de formation pédagogique à l'intention des enseignants du secondaire, des activités destinées aux jeunes enseignants-chercheurs, des conférences, des colloques ainsi que diverses manifestations scientifiques. La Semaine mathématique de Côte d'Ivoire, les Olympiades panafricaines de mathématiques et les concours scolaires figurent également parmi les initiatives destinées à stimuler l'émulation et à faire émerger de nouveaux talents.

Pour Prof. Saliou Touré, ces actions doivent contribuer à préparer une génération capable de répondre aux grands défis auxquels le pays est confronté : maîtrise de la démographie, réhabilitation du système éducatif, amélioration des conditions sanitaires, sécurité alimentaire, protection de l'environnement, gestion des ressources naturelles et lutte contre les effets du changement climatique.

« Nous devons faire appel à la science », a-t-il lancé, appelant à disposer de scientifiques et de techniciens suffisamment formés pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire.

« N'abandonnez jamais. Ayez confiance en vous »

Aux lauréats, le président de la Smci a adressé ses félicitations tout en les invitant à considérer leur distinction comme une étape et non comme une finalité. « N'abandonnez jamais. Ayez confiance en vous. Ne considérez pas que vous êtes loin du succès », leur a-t-il conseillé. Il a encouragé les candidats qui n'ont pas été primés à poursuivre leurs efforts et à rester « dans la course ».

La réussite scientifique, a-t-il souligné, repose sur le travail, la persévérance et le sens des responsabilités. Un hommage particulier a été rendu aux enseignants, acteurs essentiels de la formation des futurs scientifiques. Prof. Saliou Touré les a encouragés à continuer d'être des modèles pour leurs élèves.

2 803 candidats au départ, 225 finalistes

Président de la commission du concours Félix Houphouët-Boigny de mathématiques 2026, Dr Essoh Modeste a, pour sa part, salué l'engagement des différents acteurs en faveur de l'excellence scientifique. Il a indiqué que 2 803 élèves ont participé aux phases préliminaires, avant qu'une sélection ne permette de retenir 225 finalistes. Des chiffres qui témoignent, selon lui, de l'intérêt croissant des jeunes pour les mathématiques.

Pour le président de la commission, les mathématiques constituent un levier majeur du progrès technologique et écologique. Il a rendu hommage aux enseignants pour leur engagement et appelé les entreprises ainsi que la société civile à renforcer leur soutien à la promotion des sciences auprès de la jeunesse.