Gabon: Haut - Ntem - Les élus constatent la disponibilité du terrain du centre multimédia de Minvoul

12 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par Justin Biteghe

Le projet de construction du futur Centre multimédia de Minvoul franchit une nouvelle étape. Les élus sont allés toucher du doigt, la disponibilité du terrain qui va abriter ledit centre multimédia.

L'Honorable Alexis Nnang Ntseme, député du 1er siège du Haut-Ntem, et la Vénérable Marie-Flora Mindze Mi Essone, sénatrice du département, se sont rendus sur le site pour constater l'effectivité de la mise à disposition du terrain devant abriter l'infrastructure.

Cette descente de terrain marque une avancée concrète dans la réalisation de ce projet structurant. Le futur centre vient renforcer les équipements dédiés au numérique et à la communication au bénéfice des populations de la commune.

À cette occasion, les élus ont réitéré leur appel aux populations à soutenir la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils les ont invitées à faciliter la mise à disposition des parcelles nécessaires à la réalisation des projets d'intérêt général dans le département.

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