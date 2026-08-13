Gabon: De l'information à l'action - Les députés de Franceville sur le terrain

Samedi 8 août, les quatre députés de la commune de Franceville, issus de sensibilités politiques différentes, ont fait le choix de l'unité républicaine en présentant un compte rendu parlementaire commun, conformément à l'esprit de l'article 90 de la Constitution gabonaise.

Cette démarche avait un objectif simple : rendre compte aux populations, sans distinction ni appartenance politique, du travail accompli à l'Assemblée nationale : textes examinés et adoptés, analyses, amendements, recommandations des députés et surtout, l'impact de ces décisions sur la vie de nos concitoyens.

Ce lundi 10 août, nous passons de la parole à l'action.

Les quatre députés de Franceville vont effectuer une descente de terrain dans les quatre arrondissements de la commune, afin de constater l'état d'avancement des différents projets engagés par l'État : infrastructures sanitaires et scolaires, voiries et routes, aménagement urbain, logements et autres projets de développement.

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Cette mission s'inscrit pleinement dans notre rôle de parlementaires : informer, écouter, mais aussi contrôler et évaluer l'action publique sur le terrain.

Nous voulons voir ce qui a été réalisé, ce qui est en cours, identifier les difficultés éventuelles et recueillir les préoccupations des populations afin de mieux les porter au sein du Parlement.

Après cette tournée des chantiers, chaque député poursuivra cette démarche dans sa propre circonscription à travers des rencontres de proximité avec les habitants, pour écouter directement leurs attentes, leurs difficultés et leurs propositions.

À Franceville, notre engagement est clair : le mandat parlementaire ne se limite pas à l'hémicycle. Il se vit aussi sur le terrain, au contact des populations et au service du développement de notre commune.

De l'Assemblée nationale aux quartiers de Franceville, nous poursuivons le même objectif : servir, contrôler, rendre compte et agir.