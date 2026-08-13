Sénégal: Budget 2027 - Cap sur l'efficacité de la dépense et la mobilisation des ressources

Le gouvernement sénégalais veut renforcer l'efficacité de la dépense publique et la mobilisation des ressources internes dans le cadre de la préparation du budget 2027, avec une enveloppe indicative de 2 451 milliards de FCfa, hors dépenses de personnel, de service de la dette et de ressources extérieures.

Les travaux préparatoires du projet de loi de finances 2027 ont été lancés mercredi à Dakar, à la faveur d'un atelier consacré au partage et à la vulgarisation de la lettre circulaire du 30 juillet 2026.

Sur l'enveloppe annoncée, 1 470,2 milliards de FCfa sont destinés au fonctionnement et 980,7 milliards aux investissements.

Présidant l'ouverture de la rencontre au nom du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, le directeur de cabinet, Babacar Cissé, a insisté sur la nécessité d'une allocation « plus stratégique » des crédits, afin d'améliorer l'efficacité de la dépense publique.

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« L'approche sera fondée sur une allocation plus stratégique des crédits, consistant à privilégier une meilleure sélection des leviers d'action pour une plus grande efficacité de la dépense », a-t-il déclaré.

Le gouvernement entend également renforcer la mobilisation des ressources intérieures à travers notamment la réadaptation de l'écosystème fiscal et douanier, ainsi que le renforcement des stratégies de recouvrement et des mesures d'administration et de politique fiscales.

Selon M. Cissé, l'amélioration du niveau de recouvrement constitue « une condition essentielle du financement des politiques publiques ».

Cette orientation intervient dans un contexte international marqué par plusieurs incertitudes économiques et géopolitiques, notamment les tensions au Moyen-Orient, les pressions inflationnistes et le durcissement des conditions de financement.

À ces contraintes s'ajoutent la pression sur la dette publique, la hausse des prix des céréales et de l'énergie, le ralentissement des investissements directs étrangers et les effets du changement climatique sur les secteurs productifs.

Dans ce contexte, le gouvernement vise un déficit budgétaire de 4,9 % en 2027 et entend privilégier une gestion rationalisée des ressources.

Les économies réalisées sur les dépenses de fonctionnement devraient être réorientées vers les priorités nationales, en cohérence avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029 et l'Agenda national de transformation « Vision Sénégal 2050 ».

Les travaux préparatoires du budget 2027 doivent ainsi permettre aux institutions et départements ministériels de mieux planifier leurs besoins, d'optimiser l'utilisation des crédits et d'anticiper les contraintes liées à l'exécution de la prochaine loi de finances.