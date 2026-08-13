Sénégal: JOJ Dakar 2026 - « Empreinte 100 Ans » mise sur l'art, le sport et la culture

Le projet international « Empreinte 100 Ans - La Paix par le Sport, l'Art et la Culture » entend profiter de la dynamique des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 pour promouvoir le dialogue entre art, sport et culture.

Prévue du 15 octobre au 15 novembre 2026, l'édition sénégalaise entre dans sa phase opérationnelle avec l'implication du Musée des Civilisations Noires (MCN) et du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose.

Après une première édition organisée à Paris en 2024 dans le cadre de l'Olympiade Culturelle, « Empreinte 100 Ans » fait de Dakar une nouvelle étape de son parcours international, avant Los Angeles 2028. Le projet ambitionne de créer un espace de rencontre entre mémoire olympique, création contemporaine, valeurs sportives et transmission aux nouvelles générations.

L'édition Dakar 2026 accordera une place particulière aux 14 régions du Sénégal.

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Chacune pourra contribuer à travers son patrimoine, ses savoir-faire, ses artistes, ses archives, ses personnalités sportives et les récits à transmettre à la jeunesse. Le programme prévoit notamment la participation progressive de 14 artistes associés aux différents territoires, en dialogue avec des sportifs et des figures inspirantes.

Peinture, sculpture, photographie, vidéo, installations, créations numériques, archives et expériences immersives pourront être mobilisées pour donner corps à cette démarche.

Le Musée des Civilisations Noires constituera l'un des principaux espaces du projet, tandis que le Grand Théâtre National accueillera des activités complémentaires, notamment autour des créations numériques, des projections et des rencontres avec la jeunesse.

Au-delà d'une exposition, les promoteurs veulent faire d'« Empreinte 100 Ans » un espace de dialogue entre artistes, sportifs, jeunes, institutions, chercheurs, entreprises et partenaires internationaux.

Le projet entend également intégrer des volets liés à l'éducation, à l'innovation, à l'environnement et à la coopération internationale.