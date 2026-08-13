Cote d'Ivoire: Tennis/Billie Jean King Cup 2026 - Un bon début pour les Ivoiriennes

Le président Sylvère Koyo a raison : le tennis féminin de Côte d'Ivoire peut avoir de beaux jours devant lui, si on lui en donne les moyens. Le mercredi 12 août 2026, les filles, qui n'avaient jamais évolué en Billie Jean King Cup, ont brillé au Central Tennis Club de Cocody. La Côte d'Ivoire, pays hôte de cette phase éliminatoire de ce qu'il convient d'appeler la Coupe du monde féminine de tennis, a dynamité le Rwanda (2-0).

Amahee Charrier (Côte d'Ivoire) a ouvert les hostilités face à Rona Tuyishemi, du Rwanda (6/0 ; 6/1). Trente minutes de jeu ont suffi à la tenniswoman ivoirienne pour prendre la mesure de la Rwandaise. Cette dernière ne s'est pas retrouvée jusqu'à la dernière minute de la rencontre.

Le niveau affiché par Amahee tranchait clairement avec celui de son adversaire. Au niveau de la puissance, de la mobilité sur le court et de la volonté, la joueuse ivoirienne a donné des raisons de croire en elle pour la suite des événements. « J'étais un peu stressée au début, mais j'ai réussi à lâcher mes coups. Je suis très contente d'offrir cette première victoire à la Côte d'Ivoire. Représenter mon pays est ce qui compte avant tout », a déclaré la tenniswoman, heureuse et fière d'avoir débloqué le compteur pour le pays.

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Face à la grande attente du public, Amahee avait beaucoup d'appréhensions au début de la rencontre. Mais, très vite, la jeune fille a transformé la pression en une force supplémentaire. « Mes coéquipières étaient là pour me soutenir. En plus, les conditions étaient idéales : il ne faisait pas trop chaud et il y avait un peu de vent frais. On est là pour gagner et on appelle le public à venir nous soutenir encore plus », a poursuivi Amahee Charrier, reconnaissante envers le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Me Sylvère Koyo, qui ne ménage aucun effort pour mettre l'équipe nationale dans les meilleures conditions de travail.

Juste après elle, sa coéquipière Emira Diabaté a enfoncé le clou face à une autre joueuse venue du pays des Mille Collines. Sonia Timishiye n'a pas résisté à Diabaté, qui l'a envoyée dans le décor du prestigieux complexe hôtelier bâti dans les années 1960. L'Ivoirienne s'est logiquement imposée (6/0 ; 6/1).

En attendant Sadjo Coulibaly et Jauresse Kouamé, la Fédération ivoirienne de tennis, qui a accepté d'organiser cette grande première, peut déjà voir plus grand avec les équipes féminines. Mais attention, ce n'est que le début !

L'enjeu principal de cette Billie Jean King Cup d'Abidjan est de permettre aux différentes équipes en présence, comme celle de la Côte d'Ivoire, de gravir les échelons des divisions régionales, des phases de groupes jusqu'aux qualifications mondiales.

L'édition 2026 met également en lumière d'autres dynamiques, comme les montées et les relégations. Les sélections nationales bataillent dans des groupes spécifiques, comme le Groupe I Europe-Afrique, pour se qualifier pour les barrages menant au tableau final mondial.