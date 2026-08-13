La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci), en collaboration avec la Banque nationale d'investissement (Bni) et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, a organisé le mercredi 12 août 2026, dans ses locaux à Abidjan-Plateau, une rencontre d'information consacrée au Programme Daice (Diversification, accélération industrielle, compétitivité et emplois).

Cette rencontre visait à présenter aux entreprises et aux opérateurs économiques, les mécanismes d'accompagnement et les facilités mises en place dans le cadre du programme Daice, notamment la mise en place du Desk Daice-Bni, dédié au traitement et au suivi des demandes de financement.

Ainsi, à travers ce dispositif, les bénéficiaires pourront bénéficier d'un accompagnement personnalisé ; d'une vérification de la qualité et de la complétude des dossiers, ainsi que de la transmission des dossiers à la banque pour analyse et décision. L'objectif étant de faciliter l'accès des entreprises aux solutions de financement et à renforcer leur accompagnement dans leurs différentes démarches.

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Le directeur des études et de l'information économique, Germain Yao, représentant le président de la Cci-Ci, Touré Faman, a rappelé que son institution est l'acteur majeur pour la promotion du secteur privé. Pour lui, cette rencontre s'inscrit pleinement dans sa mission d'assistance et de conseil aux entreprises, en particulier les Pme. « L'accès au financement demeure l'une des principales contraintes au développement des Pme industrielles. Trop souvent, les projets porteurs capables de créer de la valeur ajoutée, des emplois peinent à se concrétiser faute des ressources adaptées à leurs besoins d'exploitation et d'investissement », a-t-il déploré.

En effet, c'est pour répondre à cette préoccupation que le programme Daice, à travers sa composante II, a noué un partenariat avec la Bni en vue de mettre à la disposition des Pme industrielles opérant dans les secteurs prioritaires du programme, un mécanisme de financement adapté à leurs réalités. « La présente cérémonie a donc pour objectif de porter cette information à la connaissance du plus grand nombre de nos entreprises, entrepreneurs à travers leurs faitières et les structures d'accompagnement, et leur présenter concrètement les opportunités qu'offre la banque », a insisté l'émissaire de Touré Faman. Il a affirmé l'appui constant de l'institution consulaire du programme Daice et de ses partenaires pour faciliter l'accès au financement des Pme industrielles et renforcer leur compétitivité.

Au nom de l'institution bancaire, Diabagaté Oudou a indiqué que les secteurs prioritaires dans le cadre de l'accompagnement de ce programme sont : l'agro-industrie, le textile, les matériaux de construction, les emballages, l'industrie pharmaceutique ainsi que l'automobile et les composantes.

Cet accompagnement se fait selon trois guichets. Le guichet 1 (Très petites entreprises), l'enveloppe dans le cadre de ce projet est de 4 milliards de Fcfa et les différents types de financement sont le financement d'exploitation, 5 millions de Fcfa maximum ; le financement d'investissement, 25 millions de Fcfa maximum. Quant au guichet 2, la dotation maximale est de 10 milliards de Fcfa. A ce niveau, le financement de l'exploitation est de 50 millions de Fcfa maximum et celui de l'investissement, 250 millions de Fcfa maximum.

Pour les entreprises de tailles intermédiaires, à savoir le guichet 3, la dotation est de 12,200 milliards de Fcfa, le financement de l'exploitation est de 100 millions de Fcfa maximum et celui de l'investissement est de 500 millions de Fcfa maximum.

« Les financements d'exploitation ont une durée maximale de deux ans et les investissements, la durée maximale est de huit ans avec une période de grâce selon le projet », a précisé Diabagaté Oudou.

Intervenant au nom du programme Daice, Francis Fossou a souligné que l'objectif est d'appuyer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne en soutenant la réalisation des orientations stratégiques et des interventions en faveur de l'industrialisation telles qu'inscrites dans le Pnd 2021-2025.

Il s'agit spécifiquement de soutenir la mise en place de clusters industriels prioritaires, de dérisquer le financement des Pme et des startups, ainsi que de favoriser l'accroissement de l'investissement privé. Le programme Daice est doté d'une enveloppe de 116,5 milliards de Fcfa, financée majoritairement par la Banque africaine de développement (Bad), et prendra fin en 2029.