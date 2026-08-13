Afrique de l'Ouest: Littérature ivoirienne - Yaya Fofana redessine les frontières de la mémoire ouest-africaine

Avec son livre « Le Royaume sans frontières - Le Serment du Djassa », l'écrivain Yaya Fofana signe un roman consacré aux liens historiques, culturels et spirituels qui unissent les peuples de l'Afrique de l'Ouest, au-delà des frontières héritées de la colonisation.

Il est des territoires que les cartes délimitent et d'autres que la mémoire refuse de séparer. Dans « Le Royaume sans frontières - Le Serment du Djassa », paru aux éditions Barrow, Yaya Fofana explore cette géographie invisible qui relie les peuples de l'Afrique de l'Ouest.

À travers la fiction, l'auteur ivoirien revisite un espace où les routes commerciales, les alliances, les mariages, les croyances et la parole donnée ont longtemps ignoré les frontières administratives. Au coeur du récit se trouve le Djassa, un royaume imaginaire qui puise sa réalité dans un espace historique reliant notamment Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korhogo, aujourd'hui réparties entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.

Pour l'auteur, ces territoires restent liés par une histoire commune, façonnée par les échanges, les migrations et les relations entre communautés sénoufo, malinké et peulh.

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La mémoire contre les frontières

Yaya Fofana fait ainsi de la mémoire un véritable territoire. Les frontières tracées sur les cartes ne suffisent pas à effacer les liens construits au fil des générations. Le commerce, les mariages, les solidarités communautaires, les routes pastorales ou encore les terres sacrées constituent, dans le roman, autant de passerelles entre des populations que la géographie politique a séparées.

Cette vision prend corps à travers Dakan Traoré, fils de commerçant et de cultivateur, homme des routes et des marchés, et son épouse Sy Savané, peulhe et musulmane fervente. Le couple devient progressivement le dépositaire d'un équilibre communautaire fragilisé.

L'intrigue se noue autour de plusieurs tensions : une terre sacrée cédée sans l'accord des sages, la fermeture d'une route pastorale, une dette commerciale impayée, la rupture d'un mariage et la trahison d'un pacte. Des conflits apparemment distincts qui finissent par révéler une même fragilité : celle du lien social.

La parole donnée comme loi

Dans cet univers romanesque, la parole occupe une place centrale. Elle engage, rassemble et répare. Le serment devient plus qu'une promesse : il constitue une véritable institution sociale fondée sur la confiance et la responsabilité. Grace à cette fresque, l'auteur interroge également les conséquences des fractures contemporaines sur des communautés autrefois reliées par des espaces de circulation et d'échange.

Le roman rappelle que derrière les frontières politiques subsistent des histoires familiales, culturelles et spirituelles communes. Avec « Le Royaume sans frontières - Le Serment du Djassa », Yaya Fofana ouvre ainsi un cycle romanesque qui entend restituer à l'Afrique de l'Ouest sa propre cartographie, celle des peuples et de leurs mémoires.

Le Djassa devient alors bien plus qu'un décor : il symbolise un espace de fraternité que les cartes ne peuvent entièrement contenir. Une invitation, en somme, à regarder l'Afrique de l'Ouest autrement : non plus seulement à travers ses frontières, mais à travers les liens qui continuent de les traverser.