Cameroun: L'homme qui a voulu faire lire des faux décrets à la CRTV incarcéré à Yaoundé

Au Cameroun, Johann Adriel Sitchom Kuate, qui avait tenté de faire lire sur les ondes de la radio d'État, la CRTV, un faux décret nommant un vice-président de la République, est incarcéré depuis le mardi 11 août à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Les faits remontent au 12 juin dernier. L'affaire avait fait grand bruit et avait déclenché une enquête. L'homme est aujourd'hui poursuivi pour « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec complicité de puissances étrangères ».

Le 12 juin 2026, Johann Adriel Sitchom Kuate se présente au siège de la radio nationale, au quartier Nlongkak à Yaoundé, porteur de documents de première importance, indique-t-il. Lesdits documents sont d'apparence tout à fait authentique, selon les témoins de la scène. L'un d'eux porte sur un décret de nomination, par le président Paul Biya, d'un vice-président de la République.

Comme à l'usage, pour des décrets de ce type, le texte est censé être lu à l'antenne, pour l'information du public.

Les confrères de la CRTV qui reçoivent ce facteur peu ordinaire, sentant une manoeuvre illicite, vont en informer les plus hauts responsables de l'État, à Genève notamment où séjourne depuis le 7 juin le président Paul Biya. Le caractère « faux » du document est alors formellement constaté. D'autant que le nom sur le décret incriminé n'est autre que celui de Johann Adriel Sitchom Kuate.

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Était-ce juste un acte isolé d'un illuminé ou un plan savamment orchestré pour ce que d'aucuns ont qualifié de tentative de coup d'État institutionnel ? L'enquête ouverte par les autorités vient ainsi d'aboutir à l'accusation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation dont devra se défendre désormais Johann Adriel Sitchom Kuate.