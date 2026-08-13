Cameroun: L'homme qui a voulu faire lire des faux décrets à la CRTV incarcéré à Yaoundé

Lisa Nelson/GroundUp
Cellule de prison
13 Août 2026
Radio France Internationale

Au Cameroun, Johann Adriel Sitchom Kuate, qui avait tenté de faire lire sur les ondes de la radio d'État, la CRTV, un faux décret nommant un vice-président de la République, est incarcéré depuis le mardi 11 août à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Les faits remontent au 12 juin dernier. L'affaire avait fait grand bruit et avait déclenché une enquête. L'homme est aujourd'hui poursuivi pour « tentative d'atteinte à la sûreté de l'État avec complicité de puissances étrangères ».

Le 12 juin 2026, Johann Adriel Sitchom Kuate se présente au siège de la radio nationale, au quartier Nlongkak à Yaoundé, porteur de documents de première importance, indique-t-il. Lesdits documents sont d'apparence tout à fait authentique, selon les témoins de la scène. L'un d'eux porte sur un décret de nomination, par le président Paul Biya, d'un vice-président de la République.

Comme à l'usage, pour des décrets de ce type, le texte est censé être lu à l'antenne, pour l'information du public.

Les confrères de la CRTV qui reçoivent ce facteur peu ordinaire, sentant une manoeuvre illicite, vont en informer les plus hauts responsables de l'État, à Genève notamment où séjourne depuis le 7 juin le président Paul Biya. Le caractère « faux » du document est alors formellement constaté. D'autant que le nom sur le décret incriminé n'est autre que celui de Johann Adriel Sitchom Kuate.

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Était-ce juste un acte isolé d'un illuminé ou un plan savamment orchestré pour ce que d'aucuns ont qualifié de tentative de coup d'État institutionnel ? L'enquête ouverte par les autorités vient ainsi d'aboutir à l'accusation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation dont devra se défendre désormais Johann Adriel Sitchom Kuate.

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