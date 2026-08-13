Sénégal: Boy Niang 2 défie Modou Lô pour la revanche

Boy Niang 2 (Boy Niang) a brisé le silence, au micro de l'un de ses proches, pour lancer un défi persistant à Modou Lô. Pour le « Thiapathioly » de Pikine, l'ancien Roi des arènes ne pourra pas éternellement l'éviter, lui qui a déjà battu les deux fils de Double Less, Sa Thiès et Balla Gaye 2, lesquels l'ont, à leur tour, terrassé.

Surnommé le « Thiapathioly », Boy Niang 2, semble avoir déjà digéré sa récente défaite contre Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer, concédée le 7 juin 2026 à l'Arène nationale. En revanche, l'héritier de De Gaulle n'a visiblement pas oublié son cuisant revers face à Modou Lô, alors Roi des arènes, le 1er janvier 2024. Il a affirmé, sans ambages, son ambition de retrouver le « Roc » des Parcelles Assainies. « Je veux ma revanche contre Modou Lô. C'est le choc que je réclame », a-t-il lancé, à Touba, le dimanche 2 août dernier. Même si cette sortie médiatique a été faite sur le ton de l'ironie, le défi n'en était pas moins sérieux. Boy Niang 2 veut ainsi retrouver celui qui l'avait empêché de réaliser son rêve de devenir Roi des arènes.

Pour pousser Modou Lô à accepter ce défi public, le leader de l'école de lutte qui porte son nom lui rappelle surtout qu'il a déjà battu ses deux principaux bourreaux : Balla Gaye 2 et Sa Thiès. Le premier l'a dominé à deux reprises, le 21 mars 2010 et le 13 janvier 2019, tandis que le second l'a détrôné le 5 avril 2026. « Modou Lô m'a certes terrassé, mais j'ai aussi dominé ses deux plus grands bourreaux. J'ai, en effet, pris le dessus sur Sa Thiès (11 mars 2018) et Balla Gaye 2 (1er janvier 2023) avec la manière, alors que tous les deux l'ont vaincu. Pour cela, j'ai encore plus envie de prendre ma revanche sur lui, s'il désire me croiser une seconde fois.

C'est mon plus grand souhait aujourd'hui », a expliqué Boy Niang 2, avant d'insister : « Je veux sincèrement cet affrontement plus que tout. Passez-lui mon message. Je veux ce remake à tout prix ».

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Le souhait est clairement exprimé, mais la réponse de l'adversaire ciblé demeure incertaine. Modou Lô avait, en effet, indiqué qu'il avait désormais tourné le dos aux revanches pour le reste de sa carrière. Depuis 2019, année où il avait détrôné Eumeu Sène pour s'emparer du titre de « Roi des arènes », la star parcelloise de la lutte n'a pas varié dans sa position. Boy Niang 2 devra donc convaincre le « Roc » de revenir sur cette décision pour espérer obtenir une seconde chance.