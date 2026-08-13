Sénégal: Supercoupe d'Europe - Ibrahim Mbaye et le PSG sacrés !

Un an après avoir décroché le tout premier sacre français en Supercoupe d'Europe face à Tottenham (aux tirs au but), le Paris Saint-Germain a de nouveau soulevé le trophée ce mercredi 12 aout 2026, cette fois en battant Aston Villa 2-1. Le Sénégalais Ibrahim Mbaye s'offre ainsi un 4e trophée européen (Ligue des champions 2 fois et Supercoupe d'Europe 2 fois)

Malgré une préparation collective minimale avant ce match, les titulaires parisiens ont rapidement pris le dessus. Kvaratskhelia a ouvert le score d'une frappe puissante sous la transversale à la 20e minute, inscrivant au passage le premier but du club pour la saison 2026/2027.

Un duel âprement disputé

Les hommes de Luis Enrique ont ensuite connu une période plus délicate, débordés par l'intensité et la meilleure préparation physique des Anglais. Brian Madjo, auteur d'une belle performance offensive, a multiplié les occasions sans parvenir à les concrétiser à plusieurs reprises, avant de finalement égaliser à la 45e minute sur un centre de McGinn, profitant des difficultés défensives de Pacho.

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À la pause, Luis Enrique a sorti un Akliouche discret pour lancer Ousmane Dembélé, qui effectuait sa première apparition de la saison. Mais c'est finalement Désiré Doué qui a fait la différence : lancé en profondeur, il a battu Bizot du pied gauche à la 61e minute, but d'abord signalé hors-jeu avant d'être validé par la VAR. Dans le dernier quart d'heure, Safonov a multiplié les arrêts décisifs et Zaïre-Emery a sauvé un but sur la ligne, tandis qu'Hakimi enchaînait les courses côté droit. Une nouvelle démonstration de caractère pour une équipe parisienne qui, une fois encore, a fini par l'emporter.