Maroc: Xavi Hernández prend la tête de la sélection des Pays-Bas

C'est officiel : les Pays-Bas ont trouvé leur nouveau sélectionneur en la personne de Xavi Hernández. L'ancien technicien du FC Barcelone succède à Ronald Koeman, débarqué au lendemain de la sortie de route néerlandaise face au Maroc lors du Mondial 2026. L'Espagnol s'engage jusqu'en 2030, ce qui l'amènera jusqu'à la prochaine Coupe du monde coorganisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc.

Plusieurs candidatures avaient été évoquées ces derniers jours pour reprendre le banc néerlandais, dont celle de Roberto Martinez, mais c'est bien Xavi qui a fini par convaincre la fédération. Le natif de Terrassa avait d'ailleurs exprimé publiquement son envie de diriger une équipe nationale plutôt que de retrouver aussitôt un poste en club, évoquant son souhait de vivre un projet mené sereinement et de préserver du temps avec ses jeunes enfants, quelque chose que le rythme d'un club ne lui permettait pas.

Un temps annoncé au Maroc

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Cette envie affichée avait nourri les spéculations autour du Maroc, où son nom circulait comme successeur potentiel de Walid Regragui, voire comme option de repli si le travail de Mohamed Ouahbi ne donnait pas satisfaction après le Mondial. Mais la fédération marocaine a finalement choisi de poursuivre l'aventure avec son jeune entraîneur national, ce qui a définitivement écarté cette piste. Xavi rebondit donc aux Pays-Bas, avec un chantier de taille à mener.

La fédération néerlandaise a officialisé la nouvelle sur les réseaux sociaux, souhaitant la bienvenue à son nouveau sélectionneur sous le mot-clé #Xavi2030.

L'enjeu pour lui sera désormais de relancer une sélection sortie déçue de ce Mondial. Son passage à succès sur le banc du Barça, marqué notamment par un titre de champion d'Espagne en 2023, sera scruté de près, mais c'est surtout sa capacité à rapidement fédérer un groupe riche en talents qui déterminera la réussite de ce nouveau projet. Son arrivée symbolise un vrai changement de cap pour les Oranje, qui espèrent repartir sur des bases neuves.