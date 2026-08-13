Togo: Une demi-bourse de formation pour renforcer l'employabilité des jeunes

La Commune du Golfe 1 poursuit ses initiatives en faveur de l'employabilité et de l'autonomisation des jeunes. Elle vient d'annoncer, en partenariat avec un consultant-formateur spécialisé, un programme de demi-bourse destiné aux jeunes désireux de se former aux métiers de l'hôtellerie et aux techniques de communication.

À travers cette initiative, les autorités communales entendent offrir aux jeunes de nouvelles opportunités d'acquisition de compétences pratiques et directement valorisables sur le marché de l'emploi. Le programme est axé notamment sur des formations pratiques et qualifiantes dans les domaines de l'hôtellerie et de la communication.

Les demi-bourses accordées prennent en charge 50 % des frais de formation. Les bénéficiaires devront toutefois s'acquitter du reliquat, conformément aux modalités et aux coûts indiqués dans la fiche présentant les différentes filières proposées.

Pour la Commune du Golfe 1, cette démarche s'inscrit dans une volonté de contribuer concrètement à l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. En privilégiant une formation pratique et accélérée, l'initiative vise à renforcer les compétences des bénéficiaires et à leur permettre de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les inscriptions déjà ouvertes

Les jeunes intéressés peuvent d'ores et déjà retirer la fiche de demande de bourse auprès de la Direction des affaires sociales de la Commune du Golfe 1, située à la mairie annexe d'Adakpamé. Cette fiche leur permettra de constituer leur dossier de candidature.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le lundi 10 août 2026. Le démarrage de la formation est prévu pour le lundi 14 septembre 2026 à 7 heures, au Centre communautaire d'Adakpamé, situé dans la von de la gendarmerie de Zorrobar.

La municipalité invite ainsi les jeunes intéressés à se rapprocher rapidement des services compétents afin de prendre connaissance des filières disponibles, des conditions d'accès et des modalités financières de la formation.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent contacter la Direction des affaires sociales de la Commune du Golfe 1 ou appeler les numéros 99 23 03 50 / 91 82 79 82.

À travers cette offre de demi-bourse, la Commune du Golfe 1 mise une nouvelle fois sur la formation professionnelle comme levier d'autonomisation des jeunes et de lutte contre le chômage.

C'est donc une nouvelle opportunité qui est offerte aux jeunes de la Commune de Golfe 1, en matière de formation en vue d'une employabilité et d'une autonomisation. Ceci, après celle bouclée l'année dernière et qui a permis ensemble avec la préfecture de Mohammedia au Maroc de former et de financer les projets de plusieurs dizaines de jeunes de Bè-Afédomé.