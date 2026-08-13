Cote d'Ivoire: Basket-ball/Éléphants - Pacôme Dadiet, la belle recrue

Pacôme Dadiet (21 ans) va porter le maillot orange-blanc-vert de la Côte d'Ivoire. Après avoir joué plusieurs matchs dans les catégories jeunes de France, il a choisi de représenter la Côte d'Ivoire pour la suite de sa carrière.

L'ailier des New York Knicks, récent champion Nba, visera la qualification pour le Mondial 2027 avec les Éléphants.

Un choix stratégique, donc, pour celui qui possède la nationalité ivoirienne par son père. Il retrouvera, en équipe nationale de Côte d'Ivoire, son frère Maxence, qui représente déjà les Éléphants depuis 2023. « Je suis là pour aider à gagner le maximum de matchs, à gagner le plus grand nombre de trophées et à conquérir l'Afrique et le monde », a-t-il déclaré.

Moussa Diarra, président de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb), n'a pas laissé la flamme s'éteindre. Il a carrément continué sur la belle lancée de son prédécesseur, le président Mahama Coulibaly, qui s'était lancé à la conquête de joueurs de renom pour l'honneur du drapeau national.

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Après Mo Bamba, même si la piste du petit-fils des Bamba de Ferentella a été abandonnée, et Kevin Yebo, devenu un pion essentiel de la sélection nationale, Pacôme Dadiet vient renforcer l'équipe de Côte d'Ivoire, qui fait trembler le continent depuis l'Afrobasket Kigali 2021.

« C'est avec une immense fierté que nous avons accueilli Pacôme Dadiet. Il est le premier Ivoirien vainqueur du championnat de la célèbre Ligue nord-américaine de basket-ball (Nba). Avant même sa draft en Nba l'année dernière, Pacôme avait clairement manifesté son désir de rejoindre l'équipe de Côte d'Ivoire », a révélé le patron de la Fibb, qui est allé accueillir Pacôme à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.

Le Knicks ivoirien commencera sa nouvelle aventure fin août, avec trois matchs au programme face au Mali (le 27 août), à l'Égypte (le 29 août) et à l'Angola (le 30 août).