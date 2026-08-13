Algérie: L'Algérie s'est engagée très tôt dans une démarche d'autonomisation des jeunes et d'investissement dans leurs capacités

Alger — Le ministère de la Jeunesse a souligné, mercredi dans un communiqué, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la jeunesse, que l'Algérie victorieuse s'est engagée très tôt dans une démarche nationale fondée sur l'autonomisation des jeunes, la promotion de leur participation et l'investissement dans leurs capacités et leurs énergies.

"L'Algérie victorieuse s'est engagée très tôt dans une démarche nationale fondée sur l'autonomisation des jeunes, la promotion de leur participation et l'investissement dans leurs capacités et leurs énergies, partant de la conviction ferme que les jeunes ne constituent pas uniquement l'enjeu de l'avenir, mais représentent également une énergie renouvelable et des partenaires essentiels dans l'édification du présent et la conception de l'avenir", précise la même source.

Cette orientation se reflète dans la vision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui n'a eu de cesse d'insister à maintes reprises sur "le soutien aux jeunes et leur autonomisation, la promotion de leur participation à la vie publique et l'ouverture de perspectives plus larges à leurs initiatives et à leurs énergies, à même de renforcer leur présence, en tant que partenaire actif dans le processus du développement national".

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Cette vision se concrétise également à travers un ensemble de politiques et de programmes visant à "accompagner les jeunes et à répondre à leurs attentes, à soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation, à encourager les initiatives et les projets de jeunesse, à investir dans l'enseignement, la formation et la numérisation", outre "le développement des établissements, structures et espaces destinés aux jeunes, à même de les rendre plus ouverts et attractifs en mesure d'accompagner les évolutions effrénées".

Dans ce contexte, le ministère a affirmé que l'autonomisation des jeunes "ne se limite pas à garantir des opportunités, mais repose aussi sur l'ancrage de leur participation effective à la vie publique, le renforcement de leurs capacités à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, ainsi que la possibilité qui leur est donnée de contribuer à formuler des solutions et relever les différents défis".

Le ministère de la Jeunesse assume, dans ce sens, "un rôle clé dans l'accompagnement de cette dynamique, à travers la structuration, l'encadrement et l'intégration des jeunes, voire la modernisation du secteur, l'optimisation de l'attractivité de ses établissements, espaces et activités et le développement des capacités des jeunes et leurs talents".

Il s'agit aussi d'ancrer les valeurs nationales, de soutenir les associations et les organisations de jeunesse partenaires, d'encourager les initiatives et projets à dimensions socio-économique et culturelle et de promouvoir l'échange et la coopération entre jeunes aux niveaux, national et international".

A cette occasion, le ministère a réaffirmé son engagement à poursuivre le travail pour "une jeunesse algérienne active, créative, entreprenante et responsable", affirmant "qu'investir dans les énergies des jeunes et leur permettre de disposer des outils de la réussite constitue un investissement dans la force de l'Algérie et la durabilité de son processus de développement".

Le 12 août 2026 est la Journée internationale de la jeunesse, célébrée cette année sous le slogan "Contextes différents ... aspirations communes", pour exprimer les aspirations des jeunes, à travers les différents coins du monde à un avenir "prometteur offrant davantage d'opportunités en matière d'enseignement, de formation, de travail, de participation et de créativité, ce qui renforce leurs capacités et ouvre devant eux de nouvelles perspectives pour réaliser leurs ambitions", selon le communiqué.