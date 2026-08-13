Sénégal: Le numérique au coeur du grand rendez-vous commercial de Dakar

12 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Du 10 au 31 décembre 2026, le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) abritera la 34e édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Placé sous le signe de l'économie numérique, cet événement incontournable promet d'allier opportunités d'affaires et festivités de fin d'année.

Pour cette nouvelle édition organisée sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce (MINCOM) et en partenariat avec NewDeal Technologique, la FIDAK met le cap sur la modernisation. Le thème retenu cette année, « Digitalisation et innovation au service de la transformation économique », soulignera le rôle crucial des technologies dans la compétitivité et la croissance des entreprises continentales et internationales.

Considérée comme le plus grand rendez-vous commercial de la région, la FIDAK ne se limitera pas aux traditionnels échanges marchands. Durant trois semaines, le site du CICES proposera une offre diversifiée à savoir un espace d'exposition majeur, des rencontres B2B ciblées pour nouer de nouveaux partenariats, et un forum scientifique réunissant experts et décideurs autour des enjeux du numérique entre autres.

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