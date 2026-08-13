Sénégal: Bourses 2025-2026 - Le paiement des réclamations de novembre à juin a démarré

La Direction des Bourses, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé ce mercredi 12 août le lancement du paiement des réclamations relatives à huit mois de l'année universitaire 2025-2026 : novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai et juin.

Cette opération concerne les étudiants dont les noms figurent déjà sur les états de paiement des mois cités, mais qui n'avaient pas pu percevoir leur bourse en raison de divers blocages administratifs. Trois motifs reviennent principalement : des erreurs de filiation, un numéro de téléphone erroné ou l'expiration du code de retrait.

Pour les bénéficiaires souhaitant vérifier leur situation ou obtenir des précisions sur ce règlement, la Direction des Bourses les invite à se rapprocher de SESAPAY, d'ECOBANK, ou directement de ses services, situés rue Docteur Thèze, à Dakar.